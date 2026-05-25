“E bipolar! Am rămas șocat” Reacția lui Iuliu Mureșan după ce Daniel Pancu l-a jignit

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 14:01

Daniel Pancu a lansat un atac incredibil la adresa lui Iuliu Mureşan zilele trecute, cel care a declarat despre el că este un “trădător”.

Tehnicianul l-a numit pe Iuliu Mureșan “domnul Rahat” și a dezvăluit că acesta încercat să-i impună jucători în primul “11”. Replica lui Mureșan a venit acum.

“Chiar nu înţeleg. Am rămas şocat de nivelul în care s-a exprimat şi cum se ambalează aşa. Dar eu sunt elegant şi diplomat, nu vreau să intru în polemică. M-a dezamăgit foarte tare. Ştiu de unde vin toate problemele astea şi nu vreau să comentez mai multe. E o problemă mare în comportamentul lui şi asta se poate repeta la orice club merge. De la el vine. Nu mi se pare bipolar, chiar este bipolar. Chiar şi la ultimul interviu, a început frumos, apoi l-a iritat ceva şi a crescut ritmul jignirilor. Îl înţeleg, dar nu îmi place şi cred că îşi face singur rău”, a spus Iuliu Mureșan, citat de Fanatik.

Iuliu Mureșan spune că Pancu a lipsit și la petrecerea de retragere a lui Deac, iar de la jucători nu și-a mai luat “la revedere”.

“Am organizat o petrecere cu echipa pentru câştigarea campionatului şi pentru retragerea lui Ciprian Deac şi n-a vrut să vină. Au fost dezamăgiţi jucătorii. A fost imediat după meci. A început pe la 12 noaptea, până la 03:00 dimineaţa. Putea să vină şi să îi salute pe jucători, să îi ia la revedere”, a mai dezvăluit oficialul.

Cât privește plecarea lui Pancu, Mureșan spune că acesta este încă antrenorul CFR-ului:

“Cu Pancu sunt doar declaraţii de presă. Nu am primit nimic de la el, este antrenorul nostru. Nu ştiu ce gânduri are Edi Iordănescu. O să vedem. Deocamdată noi suntem blocaţi pentru că postul e ocupat. Eu fiind corect nu prea m-am agitat să caut antrenor. Dar începând de zilele astea, mă gândesc şi la aspectul ăsta. Deocamdată noi avem antrenor. Mi-e greu să spun dacă mai putem coabita. Dar e foarte greu să accept aşa ceva.

Nici nu am vorbit cu Neluţu Varga despre acest subiect, să avem o atitudine comună despre subiect. Până miercuri vreau să ştiu pe ce cale o luăm şi pentru data de 10-11 iunie să avem antrenor, care să pregătească şi cantonamentul. (Clauza de reziliere de 50.000 cu prima de cupe europene de 50.000 se compensează?) Doar dacă vor părţile. Sunt două chestii separate. Dacă vrea să se despartă trebuie să plătească această clauză şi noi plătim bonusurile când se vor plăti ele. Dar asta nu înseamnă că trebuie poimâine. Inclusiv dacă îl dăm noi afară e tot 50.000 de euro. Prima dată trebuie să plătească el clauza şi apoi plătim şi noi bonusul”.

