“E bipolar! Am rămas șocat” Reacția lui Iuliu Mureșan după ce Daniel Pancu l-a jignit

Daniel Pancu a lansat un atac incredibil la adresa lui Iuliu Mureşan zilele trecute, cel care a declarat despre el că este un “trădător”.

Tehnicianul l-a numit pe Iuliu Mureșan “domnul Rahat” și a dezvăluit că acesta încercat să-i impună jucători în primul “11”. Replica lui Mureșan a venit acum.

“Chiar nu înţeleg. Am rămas şocat de nivelul în care s-a exprimat şi cum se ambalează aşa. Dar eu sunt elegant şi diplomat, nu vreau să intru în polemică. M-a dezamăgit foarte tare. Ştiu de unde vin toate problemele astea şi nu vreau să comentez mai multe. E o problemă mare în comportamentul lui şi asta se poate repeta la orice club merge. De la el vine. Nu mi se pare bipolar, chiar este bipolar. Chiar şi la ultimul interviu, a început frumos, apoi l-a iritat ceva şi a crescut ritmul jignirilor. Îl înţeleg, dar nu îmi place şi cred că îşi face singur rău”, a spus Iuliu Mureșan, citat de Fanatik.

Iuliu Mureșan spune că Pancu a lipsit și la petrecerea de retragere a lui Deac, iar de la jucători nu și-a mai luat “la revedere”.

“Am organizat o petrecere cu echipa pentru câştigarea campionatului şi pentru retragerea lui Ciprian Deac şi n-a vrut să vină. Au fost dezamăgiţi jucătorii. A fost imediat după meci. A început pe la 12 noaptea, până la 03:00 dimineaţa. Putea să vină şi să îi salute pe jucători, să îi ia la revedere”, a mai dezvăluit oficialul.