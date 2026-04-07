Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off

Daniel Işvanca Publicat: 7 aprilie 2026, 16:42

Daniel Pancu / Sportpictures

CFR Cluj se află la șase puncte de liderul U Cluj, iar eșecul de pe ”Ion Oblemenco” i-a dat planurile peste cap lui Daniel Pancu. Tehnicianul român a fost destul de nemulțumit la finalul partidei, dar a doua zi și-a refăcut calculele.

Într-un interviu acordat la câteva ore după încheierea disputei din Bănie, antrenorul ardelenilor a explicat că gruparea din Gruia rămâne înscrisă în continuare în lupta la titlu.

Daniel Pancu nu renunță la titlu

CFR Cluj a suferit încă un eșec în play-off, gruparea antrenată de Daniel Pancu fiind învinsă de Universitatea Craiova, care a egalat la puncte Universitatea Cluj.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește șansele echipei sale la titlu, însă a recunoscut superioritatea grupării din Bănie.

„Supărat nu mai sunt. E al 3-lea meci cu ei, acolo, au fost iar superior. Până la primul gol au fost două echipe pe teren, după aceea au rămas doar ie. Au experiență europeană, sunt mai bine cotați individual decât noi și trebuie să recunoaștem superioritatea lor. Mai avem un meci la Cluj cu ei sper să fie diferit și să găsim cheița și pentru ei. 

(n.r. – E o senzație de neputință când vezi că nu ai ce să mai faci?) Păi nu știu. Nici Rapid nu ne mai bate pe noi. Pe Dinamo i-am tot bătut. U Cluj ne-a bătut în minutul 90. Eu mai am speranțe (n.r. – la titlu), dar trebuie să recunoaștem că e al 3-lea joc cu ei când avem un șut pe poartă. Ai un meci un șut pe poartă, al doilea meci un șut pe poartă, al treilea meci un șut pe poartă. Ce vrei? Au fost momente în care ne-au dominat clar, trebuie să recunoaștem asta. E vizibil. Am jucat 55 de minute, după gol am cedat”.

„Ești sub o mare presiune”

„Am vorbit cu jucătorii să mergem sus, să facem pressing avansat și să recuperăm mingile acolo. Am încercat să scurtăm terenul pentru că la viteză sunt mai buni decât noi. Să fim echipă reactivă nu puteam pregăti jocul pentru că nu ajungeam niciodată la poartă. Am încercat să micșorăm terenul, să jucăm pe spații mici, una-două atingeri și să ajungem la finalizare și să îi lungimi cu niște diagonale cu care ne-am eliberat de câteva ori și am avut niște situații.

Altfel e foarte de greu de jucat împotriva lor. La Craiova. La Cluj nu știu vedem cum va fi.(n.r. – Tu crezi în titlu) Șansele la titlu sunt în continuare. Dar se decide totul acum. Ești sub o mare presiune. În următoarele două etape, dacă nu facem minim 4 puncte nu mai are rost să vorbim despre titlu”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

