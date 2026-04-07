Daniel Pancu nu renunță la titlu, după eșecul din Bănie. Cum a descris adversarele din play-off

CFR Cluj se află la șase puncte de liderul U Cluj, iar eșecul de pe ”Ion Oblemenco” i-a dat planurile peste cap lui Daniel Pancu. Tehnicianul român a fost destul de nemulțumit la finalul partidei, dar a doua zi și-a refăcut calculele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu acordat la câteva ore după încheierea disputei din Bănie, antrenorul ardelenilor a explicat că gruparea din Gruia rămâne înscrisă în continuare în lupta la titlu.

Daniel Pancu nu renunță la titlu

CFR Cluj a suferit încă un eșec în play-off, gruparea antrenată de Daniel Pancu fiind învinsă de Universitatea Craiova, care a egalat la puncte Universitatea Cluj.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește șansele echipei sale la titlu, însă a recunoscut superioritatea grupării din Bănie.

„Supărat nu mai sunt. E al 3-lea meci cu ei, acolo, au fost iar superior. Până la primul gol au fost două echipe pe teren, după aceea au rămas doar ie. Au experiență europeană, sunt mai bine cotați individual decât noi și trebuie să recunoaștem superioritatea lor. Mai avem un meci la Cluj cu ei sper să fie diferit și să găsim cheița și pentru ei.