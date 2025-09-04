Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: "Au rămas descoperiți!" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: “Au rămas descoperiți!”

Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 17:26

Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă pentru FCSB! Fostul selecționer al echipei naționale U21 știe care este „problema” campioanei, în noul sezon.

În opinia lui Pancu, echipa lui Gigi Becali „suferă” la capitolul jucătorilor eligibili pentru regula U21. Tehnicianul a remarcat faptul că antrenorii echipei pun o prea mare presiune pe Mihai Toma.

Astfel, Daniel Pancu a dat de înțeles că Gigi Becali trebuie să mai aducă minim un jucător eligibil pentru regula U21, pentru a nu avea probleme pe parcursul actualei stagiuni.

„Cei de la FCSB se vor concentra mai mult pe campionat în perioada asta. Financiar, stau bine, iar din fotbalul european oricum vin câștiguri. Din toate punctele de vedere. E o continuare a experienței de anul trecut. Grupa e mai grea decât cea din sezonul precedent, dar va veni o perioadă în care jocurile din Liga 1 vor deveni ușoare pentru ei, au de rezolvat situația accidentărilor.

Însă FCSB are o problemă la capitolul jucătorului U21. Ei au rămas descoperiți pe partea asta, deși nu recunosc. Se pune multă presiune pe Toma, care e un jucător de viitor”, a spus Daniel Pancu, citat de gsp.ro.

Gigi Becali a luat decizia, după transferul ratat din Liga 1. Surpriza pregătită la FCSB

Gigi Becali a luat decizia finală, după transferul ratat din Liga 1. Patronul campioanei a dezvăluit că Mario Tudose nu va mai ajunge la echipa sa, în această vară, tânărul stopper de la FC Argeș refuzând mutarea la campioană.

În acest context, latifundiarul din Pipera a declarat că sunt șanse mari să nu mai transfere un alt fundaș central, deși îl avea pe lista de transferuri și pe Leo Bolgado, de la CFR Cluj.

Totodată, Becali a decis să fie titularizați jucători care să respecte regula U21 doar în apărare, după ce în primele opt etape ale sezonului, Mihai Toma a prins constant echipa de start în campionat.

Gigi Becali a mai subliniat că locurile din atac vor fi acoperite de David Miculescu, Darius Olaru sau Florin Tănase, astfel că nu ia în calcul să mai titularizeze jucători cu vârste sub 21 de ani pe pozițiile ofensive.

„Cu ăla (n.r. Hrvoje Smolcic) nu e adevărat. MM mi-a zis că a vorbit și că tatăl lui Tudose a spus că rămâne la FC Argeș. Eu îl băgam să fie titular, că am nevoie, dar treaba lui. O să jucăm cu Cercel sau cu un copil de 17 ani în apărare. Sau le-am spus așa, fundaș dreapta Toma. 

Eu nu mai pot să-l las pe David Miculescu rezervă, sau pe Olaru, Tănase. Sunt niște jucători cu care trebuie să câștigi meciuri. 

Numai în apărare băgăm underi acum. Nu am vrut să vă spun chiar tot, că voiam fundaș central, dar dacă Tudose nu vrea, e posibil să nu mai luăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

