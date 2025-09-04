Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: "Au rămas descoperiți!" - Antena Sport

Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă pentru FCSB! Fostul selecționer al echipei naționale U21 știe care este „problema” campioanei, în noul sezon.

În opinia lui Pancu, echipa lui Gigi Becali „suferă” la capitolul jucătorilor eligibili pentru regula U21. Tehnicianul a remarcat faptul că antrenorii echipei pun o prea mare presiune pe Mihai Toma.

Daniel Pancu a tras un semnal de alarmă pentru FCSB

Astfel, Daniel Pancu a dat de înțeles că Gigi Becali trebuie să mai aducă minim un jucător eligibil pentru regula U21, pentru a nu avea probleme pe parcursul actualei stagiuni.

„Cei de la FCSB se vor concentra mai mult pe campionat în perioada asta. Financiar, stau bine, iar din fotbalul european oricum vin câștiguri. Din toate punctele de vedere. E o continuare a experienței de anul trecut. Grupa e mai grea decât cea din sezonul precedent, dar va veni o perioadă în care jocurile din Liga 1 vor deveni ușoare pentru ei, au de rezolvat situația accidentărilor.

Însă FCSB are o problemă la capitolul jucătorului U21. Ei au rămas descoperiți pe partea asta, deși nu recunosc. Se pune multă presiune pe Toma, care e un jucător de viitor”, a spus Daniel Pancu, citat de gsp.ro.