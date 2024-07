Daniel Popa nu se teme de Gigi Becali! Noul atacant de la FCSB a dat toate cărțile pe față: "A făcut numai lucruri bune!" - Antena Sport

Daniel Popa a dezvăluit că nu se teme de Gigi Becali! Noul atacant de la FCSB a vorbit despre patronul echipei și a transmis un mesaj surprinzător.

Daniel Popa a fost transferat de Gigi Becali de la U Cluj, în această perioadă de mercato. Pentru serviciile sale, patronul de la FCSB le-a achitat clujenilor suma de 300.000 de euro.

Daniel Popa nu se teme de Gigi Becali!

Înainte de debutul noului sezon de Liga 1, Daniel Popa a dezvăluit că nu se teme de Gigi Becali și că nu înțelege de ce anumiți oameni sunt speriați de patronul de la FCSB.

De asemenea, acesta a dezvăluit și modul în care a fost convins să vină la FCSB.

„Nea Gigi m-a sunat, am vorbit cu el… Nu aveam numărul lui. S-a prezentat şi după am vorbit cu el. L-am salutat, i-am mulţumit, i-am spus pretenţiile mele, dânsul pe ale lui, şi am ajuns la o înţelegere.