Zeljko Kopic, “la pachet” cu Florentin Petre. Cei doi vor face echipă: “Am vorbit”

Florentin Petre a decis să-l urmeze pe Zeljko Kopic. În momentul în care tehnicianul croat a decis să plece, Petre și-a dat și el demisia. Acum, dinamovistul susține că îl va urma pe Kopic.

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“Așteptăm să vedem ce se întâmplă zilele următoare. A fost o muncă titanică în acești doi ani, s-au acumulat multe. Aveam nevoie de o pauză forțată, să spunem așa. Vedem ce va fi până la finalul săptămânii. Am vorbit cu ‘Kopa’ zilele trecute și vedem ce urmează.

Este foarte important ce se întâmplă pe viitor, ce decide și Zeljko. Am promis că merg cu el. Dacă vom avea posibilitatea să antrenăm cât mai repede, ok, dacă nu, voi avea o discuție cu el. Normal că mă gândesc și la alte posibilități.

De exemplu, dacă vrea să-și ia o pauză mai lungă sau să mai aștepte, vă dați seama că o să mă gândesc. Momentan, așteptăm o ofertă, împreună cu Zeljko, și vedem cât de repede va veni”, a spus Florentin Petre, pentru digisport.ro.

S-a aflat numele echipei unde merge Kopic

Kopic ar urma să o preia pe Al-Dhafra, din Emiratele Arabe Unite, echipă care s-a salvat la limită de la retrogradare, încheind campionatul pe locul 12, din 14 echipe. Al-Dhafra a fost ultima echipă care s-a salvat de la retrogradare. Pe lângă Petre, Alessandro Caparco ar urma să plece alături de Kopic în Emirate, semnând şi el, ca antrenor de portari, cu Al-Dhafra.