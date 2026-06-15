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Ce surpriză în Gruia! CFR Cluj a anunţat noul antrenor

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 14:06

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Ce surpriză în Gruia! CFR Cluj a anunţat noul antrenor

Neluţu Varga

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CFR Cluj a anunţat numele noului antrenor, după despărţirea de Daniel Pancu. După ce negocierile cu Edi Iordănescu şi Adi Mutu au picat, feroviarii l-au ales pe Antonio Folha.

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După o carieră de fotbalist cu cu sute de partide adunate pentru Porto, ca antrenor el a pregătit echipa secundă a Dragonilor, dar şi pe Portimonense, în Liga Portugal.

Antonio Folha e noul antrenor de la CFR Cluj

🇵🇹 𝘽𝙚𝙢-𝙫𝙞𝙣𝙙𝙤, 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙁𝙤𝙡𝙝𝙖! 👋🏻
🚂 CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Antonio Folha este noul nostru antrenor! 🤩

⚽ În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto și a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena. 💪🏻

👉🏻 Fost internațional portughez, cu zeci de selecții la echipa națională a țării sale, acesta și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a „dragonilor” în eșalonul secund și pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei. ✨

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🙏🏻 Pe această cale, îi urăm un călduros „Bun venit” în familia CFR și mult succes alături de noi!”, e anunţul făcut de CFR pe Facebook.

Cine este António Folha

António Folha a avut o carieră impresionantă ca fotbalist (extremă stânga), fiind considerat o adevărată legendă a celor de la FC Porto. El a evoluat în cariera sa pentru „dragoni”, dar și pentru Braga, Standard Liege, AEK Atena și Penafiel.

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Folha a cucerit nu mai puțin de 18 trofee în cariera sa, marea majoritate fiind câștigate alături de FC Porto. El a strâns și 26 de selecții la naționala Portugaliei, reușind să marcheze de cinci ori.

Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. El a pregătit echipa de tineret a clubului portughez și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024.

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