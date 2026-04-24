Decizia luată de Dinamo în cazul lui George Pușcaș, după eliminarea din Cupa României. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu (49 de ani) a oferit declarații despre George Pușcaș (30 de ani), după ce Dinamo a fost eliminată din semifinalele Cupei României de Universitatea Craiova. „Câinii” au pierdut dramatic, la loviturile de departajare, după ce au fost egalați în minutul 118. Scorul după cele 120 de minute de joc a fost de 1-1.

George Pușcaș a fost titularizat în premieră de Zeljko Kopic la Dinamo, el bifând în total al patrulea meci în tricoul „câinilor”, după transferul din iarnă.

George Pușcaș nu a ieșit prea mult în evidență în timpul meciului cu Universitatea Craiova, fiind înlocuit de Alexandru Pop în minutul 64. Întrebat despre atacantul de 30 de ani, Andrei Nicolescu a transmis că accidentarea lui Raul Opruț, din prima repriză, i-a dat planurile peste cap lui Zeljko Kopic. Antrenorul se aștepta ca Pușcaș să fie pus în valoare de centrările date de fundașul stânga al lui Dinamo.

De asemenea, Andrei Nicolescu a dat asigurări că atât George Pușcaș, cât și Adrian Mazilu vor continua la Dinamo și din vară.

„Judecata mea este că în prima repriză nu am putut să jucăm, pentru că noi am pregătit meciul pentru Pușcaș. Cu Opruț să ofere centrări. Îmi e greu să îl judec pe Pușcaș, pentru că am arătat debusolați.