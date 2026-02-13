Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 17:22

Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!

Florin Tănase, după înlocuirea din meciul de Cupă cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

Florin Tănase (31 de ani) a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi.

Derby-ul din Liga 1, Universitatea Craiova – FCSB, crucial pentru roş-albaştri în lupta pentru play-off, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Florin Tănase se va trata din nou la vraciul Marijana Kovacevic

Potrivit gsp.ro, Florin Tănase a decis să meargă iar la vraciul Marijana Kovacevic, din Serbia. Tănase a mai fost recent acolo pentru a se trata. Vedeta FCSB-ului speră într-o vindecare rapidă. În mod normal, o ruptură musculară te ţine departe de teren circa 3 săptămâni.

Florin Tănase a jucat în 25 de meciuri pentru FCSB, în acest sezon, în campionat, marcând 11 goluri şi reuşind 7 assist-uri. În Europa League a evoluat în 8 meciuri, reuşind un gol, în prelungirile partidei cu Feyenoord, în care FCSB s-a impus dramatic, cu 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1. Tănase a înscris atunci la ultima fază, în minutul 90+5. A fost una din cele două victorii obţinute de FCSB în grupa principală din Europa League. Roş-albaştrii au mai învins-o pe Go Ahead Eagles, în deplasare, cu 1-0. Campioana României a părăsit Europa League în faza grupei. Tot în faza grupelor a fost eliminată şi din Cupa României, după egalul, 2-2, cu Universitatea Craiova.

În campionat FCSB e pe 8, după 26 de etape disputate, cu 40 de puncte, la două puncte de play-off.

1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
