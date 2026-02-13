Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! - Antena Sport

Florin Tănase, după înlocuirea din meciul de Cupă cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

Florin Tănase (31 de ani) a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi.

Derby-ul din Liga 1, Universitatea Craiova – FCSB, crucial pentru roş-albaştri în lupta pentru play-off, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Florin Tănase se va trata din nou la vraciul Marijana Kovacevic

Potrivit gsp.ro, Florin Tănase a decis să meargă iar la vraciul Marijana Kovacevic, din Serbia. Tănase a mai fost recent acolo pentru a se trata. Vedeta FCSB-ului speră într-o vindecare rapidă. În mod normal, o ruptură musculară te ţine departe de teren circa 3 săptămâni.

Florin Tănase a jucat în 25 de meciuri pentru FCSB, în acest sezon, în campionat, marcând 11 goluri şi reuşind 7 assist-uri. În Europa League a evoluat în 8 meciuri, reuşind un gol, în prelungirile partidei cu Feyenoord, în care FCSB s-a impus dramatic, cu 4-3, după ce a fost condusă cu 3-1. Tănase a înscris atunci la ultima fază, în minutul 90+5. A fost una din cele două victorii obţinute de FCSB în grupa principală din Europa League. Roş-albaştrii au mai învins-o pe Go Ahead Eagles, în deplasare, cu 1-0. Campioana României a părăsit Europa League în faza grupei. Tot în faza grupelor a fost eliminată şi din Cupa României, după egalul, 2-2, cu Universitatea Craiova.

În campionat FCSB e pe 8, după 26 de etape disputate, cu 40 de puncte, la două puncte de play-off.