Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB - Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea - Antena Sport

Gigi Becali a luat decizia în privința înlocuitorului lui Daniel Bîrligea, la meciul FCSB – Petrolul. Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Daniel Bîrligea este suspendat pentru duelul cu „lupii galbeni”, după eliminarea din meciul cu Hermannstadt, meci încheiat cu scorul de 3-3. Atacantul campioanei a primit o etapă de suspendare după ce a primit două cartonașe galbene în doar trei minute pentru proteste.
Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul: Alexandru Stoian, în locul lui Daniel Bîrligea
În locul lui Daniel Bîrligea, titular în centrul ofensivei FCSB-ului la meciul cu Petrolul va fi Alexandru Stoian, notează fanatik.ro. Tânărul jucător de doar 17 ani va îndeplini și regula U21 la duelul cu „lupii”.
Alexandru Stoian a fost convocat la naționala U19 a României în această pauză internațională, fiind titular în toate cele trei meciuri bifate de „tricolori”, cu Andorra U19, Finlanda U19 și Islanda U19. În ultimul duel din preliminariile EURO U19, Stoian a reușit să marcheze și un gol.
La FCSB, Alexandru Stoian a evoluat timp de jumătate de oră în ultima partidă de campionat, cu Hermannstadt. În total, de-a lungul sezonului, tânărul atacant cotat la jumătate de milion de euro a bifat zece meciuri în Liga 1, reușind să marcheze în prima etapă, în duelul cu Hermannstadt.
Recent, Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul atacant de la FCSB. Patronul FCSB-ului a declarat că Alexandru Stoian a noua „perlă” a echipei sale.
„Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`.
Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, spunea Gigi Becali despre Alexandru Stoian, conform sursei citate anterior.
