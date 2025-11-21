Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB - Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea

Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea

Publicat: 21 noiembrie 2025, 17:37

Comentarii
Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul. Cine va fi titular în locul lui Daniel Bîrligea

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali a luat decizia în privința înlocuitorului lui Daniel Bîrligea, la meciul FCSB – Petrolul. Partida din etapa a 17-a din Liga 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Bîrligea este suspendat pentru duelul cu „lupii galbeni”, după eliminarea din meciul cu Hermannstadt, meci încheiat cu scorul de 3-3. Atacantul campioanei a primit o etapă de suspendare după ce a primit două cartonașe galbene în doar trei minute pentru proteste. 

Decizia luată de Gigi Becali înainte de FCSB – Petrolul: Alexandru Stoian, în locul lui Daniel Bîrligea 

În locul lui Daniel Bîrligea, titular în centrul ofensivei FCSB-ului la meciul cu Petrolul va fi Alexandru Stoian, notează fanatik.ro. Tânărul jucător de doar 17 ani va îndeplini și regula U21 la duelul cu „lupii”.  

Alexandru Stoian a fost convocat la naționala U19 a României în această pauză internațională, fiind titular în toate cele trei meciuri bifate de „tricolori”, cu Andorra U19, Finlanda U19 și Islanda U19. În ultimul duel din preliminariile EURO U19, Stoian a reușit să marcheze și un gol. 

La FCSB, Alexandru Stoian a evoluat timp de jumătate de oră în ultima partidă de campionat, cu Hermannstadt. În total, de-a lungul sezonului, tânărul atacant cotat la jumătate de milion de euro a bifat zece meciuri în Liga 1, reușind să marcheze în prima etapă, în duelul cu Hermannstadt.  

Reclamă
Reclamă

Recent, Gigi Becali l-a lăudat pe tânărul atacant de la FCSB. Patronul FCSB-ului a declarat că Alexandru Stoian a noua „perlă” a echipei sale. 

Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: `Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!`. `Cum e mai bun ca tine?`. `Păi, e fotbalist mai bun! Are momente`. 

Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, spunea Gigi Becali despre Alexandru Stoian, conform sursei citate anterior. 

Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervinăArmand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
20:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Cât costă cel mai ieftin
19:32
Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor
19:26
Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului
19:17
Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român
19:11
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos
19:08
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Echipa de start aleasă de Filipe Coelho la debut
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!