Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: "Trebuie să demonstreze" - Antena Sport

Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: “Trebuie să demonstreze”

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 8:32

Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: Trebuie să demonstreze

Octavian Popescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că mijlocaşul de 23 de ani va rămâne la echipă şi după această perioadă de mercato de iarnă.

Gigi Becali anunţa că e dispus să renunţe la Octavian Popescu. Marius Şumudică îl dorea pe mijlocaş la noua sa echipă, Al-Okhdood, sub formă de împrumut.

Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB

După amicalul pierdut de FCSB cu Beşiktaş, scor 1-2, în care Octavian Popescu a pasat decisiv la reuşita lui Mamadou Thiam, Mihai Stoica a oferit declaraţii despre situaţia tânărului jucător al campioanei.

MM a subliniat faptul că Şumudică nu poate transfera, pentru moment, jucători români, astfel că mijlocaşul va continua la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor l-a avertizat pe acesta, mărturisind că ar trebui să dea totul pentru echipă, de fiecare dată când primeşte minute.

Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.

E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Ce a spus Marius Şumudică despre transferurile pregătită la noua echipă

După ce a semnat cu Al-Okhdood, Marius Şumudică a anunţat că e gata să facă noi transferuri. Antrenorul a transmis însă că nu va aduce sub comanda sa niciun jucător român.

Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă“, a spus Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 3 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 4 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 5 Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
