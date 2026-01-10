Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: "Trebuie să demonstreze" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că mijlocaşul de 23 de ani va rămâne la echipă şi după această perioadă de mercato de iarnă.
Gigi Becali anunţa că e dispus să renunţe la Octavian Popescu. Marius Şumudică îl dorea pe mijlocaş la noua sa echipă, Al-Okhdood, sub formă de împrumut.
Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB
După amicalul pierdut de FCSB cu Beşiktaş, scor 1-2, în care Octavian Popescu a pasat decisiv la reuşita lui Mamadou Thiam, Mihai Stoica a oferit declaraţii despre situaţia tânărului jucător al campioanei.
MM a subliniat faptul că Şumudică nu poate transfera, pentru moment, jucători români, astfel că mijlocaşul va continua la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor l-a avertizat pe acesta, mărturisind că ar trebui să dea totul pentru echipă, de fiecare dată când primeşte minute.
“Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.
E un jucător cu certe calități. Important e ca atunci când joacă să demonstreze și atunci va rămâne în echipă“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ce a spus Marius Şumudică despre transferurile pregătită la noua echipă
După ce a semnat cu Al-Okhdood, Marius Şumudică a anunţat că e gata să facă noi transferuri. Antrenorul a transmis însă că nu va aduce sub comanda sa niciun jucător român.
“Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă“, a spus Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
- “Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
- “Şi-a adus rezervă”. Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid
- Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…”
- “Nu e frumos!” Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: “Explicaţii puerile”
- Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac. Neluţu Varga, mesaj categoric după decizia lui Daniel Pancu