Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: "Trebuie să demonstreze" - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că mijlocaşul de 23 de ani va rămâne la echipă şi după această perioadă de mercato de iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali anunţa că e dispus să renunţe la Octavian Popescu. Marius Şumudică îl dorea pe mijlocaş la noua sa echipă, Al-Okhdood, sub formă de împrumut.

Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB

După amicalul pierdut de FCSB cu Beşiktaş, scor 1-2, în care Octavian Popescu a pasat decisiv la reuşita lui Mamadou Thiam, Mihai Stoica a oferit declaraţii despre situaţia tânărului jucător al campioanei.

MM a subliniat faptul că Şumudică nu poate transfera, pentru moment, jucători români, astfel că mijlocaşul va continua la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor l-a avertizat pe acesta, mărturisind că ar trebui să dea totul pentru echipă, de fiecare dată când primeşte minute.

“Ați văzut declarația lui Marius Șumudică. Nu se pune problema deocamdată ca el să aducă jucători din România. Octavian Popescu trebuie să muncească și să demonstreze că trebuie să joace în echipa asta. Cu Beșiktaș a intrat foarte bine, a creat faza golului și se antrenează foarte bine.