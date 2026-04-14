Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj

După eșecul usturător suferit în ultima rundă, 0-4 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, oficialii Universității Craiova au luat o decizie importantă, menită să asigure linștea la echipă.
Mihai Rotaru și Sorin Cârțu au hotărât să nu mai ofere declarații de presă până la finalul sezonului, anunță Digi Sport. Decizia are ca scop să reducă presiunea din jurul echipei și să ofere liniște înaintea meciurilor decisive.
Oficialii clubului consideră că expunerea constantă în spațiul public, mai ales după rezultate negative, poate afecta concentrarea jucătorilor și a staff-ului tehnic. Astfel, tăcerea devine o strategie prin care Universitatea Craiova speră să își protejeze șansele în lupta pentru titlu.
În următoarea rundă, Universitatea Craiova primește vizita Rapidului, duminică, 19 aprilie.
