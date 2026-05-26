Decizie de ultim moment luată de Dinamo după sold-out-ul cu FCSB

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 13:47

Peluza Nord FCSB o să primească mai multe bilete pentru duelul cu Dinamo. Foto: Sport Pictures

Duelul dintre Dinamo și FCSB, finala barajului de calificare în cupele europene, se va disputa cu porțile închise, asta după ce fanii trupei gazdă au epuizat toate biletele într-un timp record de la punerea în vânzare.

Tichetele au fost cedate în mai puțin de 10 minute și chiar au fost discuții de la suporterii nemulțumiți că nu au prins loc pe stadionul Arcul de Triumf.

Conducerea lui Dinamo le dă mai multe bilete celor de la FCSB

Arcul de Triumf are un număr limitat de locuri, 8207, iar din cauza zonelor de securitate au fost scoase la vânzare, inițial, 7387 de bilete, pentru ambele tabere de suporteri. Aici erau incluse și 435 de bilete pe care Peluza Nord FCSB le-a primit din partea organizatorilor, adică 5 la sută din capacitatea stadionului.

Totuși, după ce au fost discuții între reprezentanții formației oaspete și cei gazdă, s-a stabilit că numărul de tichete pentru Peluza Nord poarte fi suplimentat. Astfel, jucătorii conduși de Marius Baciu o să aibă parte de o susținere mai importantă, în loc de 435 de fani o să fie 607 pe stadionul Arcum de Triumf, notează Prosport.

De ce nu se poate juca meciul dintre Dinamo și FCSB pe Arena Națională

Cererea uriașă de bilete ar fi făcut ca partida dintre Dinamo și FCSB să se joace cu casa închisă, însă cel mai mare stadion al țării nu este disponibil în această perioadă pentru că a fost închiriat în vederea organizării mai multor concerte. Deja au cântat acolo cei de la Metallica, plus un rapper din Belarus, Max Korzh.

Aceste două evenimente au adus zeci de mii de oameni și au umplut stadionul, iar acum urmează un alt moment în care un concert mult așteptat se va desfășura pe Arena Națională. Cei de la Iron Maiden vin în București și anunță o atmosferă de zile mari, care să facă din această experiență să fie una de neuitat.

