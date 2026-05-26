“Cutremur” la FCSB. Marius Baciu, gata să plece dacă pierde barajul cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 26 mai 2026, 14:07

Marius Baciu, la prima lui conferinţă ca antrenor al FCSB-ului / Sport Pictures

FCSB o va înfrunta pe Dinamo în finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League, iar în jurul formației roș-albastre a apărut o informație care ar putea “dinamita” vestiarul echipei. Marius Baciu, tehnicianul adus de Gigi Becali pentru următorul sezon, ia în considerare să plece în cazul în care nu va obține calificarea în a a treia competiție UEFA.

Dinamo și FCSB urmează să se întâlnească vineri pe Arcul de Triumf în finala barajului pentru cupele europene, după ce roș-albaștrii au trecut de FC Botoșani în semifinală la capătul unui meci spectaculos, încheiat cu scorul de 4-3. Acum, elevii lui Marius Baciu au misiunea de a se impune în derby pentru a ajunge în turul 2 preliminar al Conference League.

Baciu poate pleca de la FCSB dacă pierde barajul

Potrivit fanatik.ro, meciul de lângă Mânăstirea Cașin nu are doar o miză legată de participarea în cupele europene, ci și una care ține de vestiarul FCSB-ului. Concret, Marius Baciu ar fi dispus să plece de la roș-albaștri după doar două meciuri în cazul în care echipa sa ar pierde în derby.

În cazul în care acest scenariu s-ar adeveri, atunci s-ar crea o adevărată degringoladă la FCSB, ținând cont că roș-albaștrii sunt deja la al patrulea tehnician din acest sezon, după Elias Charalambous, Mirel Rădoi și Lucian Filip (interimar). Cipriotul a stat până la finalul sezonului regulat, Mirel Rădoi a stat cinci etape, iar Filip până la finalul sezonului play-out-ului.

Vestea legată de posibila plecare a lui Baciu nu e pe placul suporterilor roș-alabștri, Gheorghe Mustață având o părere extrem de fermă în acest sens:

De ce să nu continue dacă ratează Europa? Să pedepsim un antrenor pentru un meci sau două? Să rămână și să dea drumul la treabă. Să facă echipă și anul viitor să defileze în campionat.

Aducem pe altul, ce facem? Lasă-l pe ăsta și să facă treabă un an. (n.r. – Există varianta să vrea Baciu să plece) Nu cred că va face el lucrul ăsta să plece din cauza la un meci“, a spus Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, conform sursei citate anterior.

