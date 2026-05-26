A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010

Sfertul de finală dintre Ghana și Uruguay, de la Mondialul din 2010, rămâne unul dintre meciurile cele mai suprarealiste din istoria turneelor finale. Duelul în care a apărut „a doua mână a lui Dumnezeu”, după cea faimoasă a lui Maradona, la Mondialul din 1986.
Pe 2 iulie 2010, la Johannesburg, Ghana și Uruguay s-au bătut pentru un loc în careul de ași al turneului. Africanii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Sulley Muntari, cu un șut puternic și bine plasat din afara careului. Sud-americanii au egalat cu o altă reușită spectaculoasă: Diego Forlán, în minutul 55, direct din lovitură liberă. S-a mers în prelungiri, unde ambele echipe au ratat șanse importante, dar după 120 de minute, tabela a înțepenit la 1-1.
„Mâna” care a ținut Uruguay în joc
Și atunci, în minutul 120+1, când arbitrul Olegário Benquerença se pregătea să fluiere finalul, a pornit nebunia. La o fază haotică în careul uruguayan, ghanezii au fost la un centimetru să dea lovitura. Mai întâi, Luis Suárez a scos cu picioarele de pe linia porții un șut expediat de Stephen Appiah, care se ducea în plasă.
Apoi, mingea a ricoșat la Dominic Adiyiah, care a trimis cu capul spre poartă. Din nou, Luis Suárez a intervenit, doar că de această dată neregulamentar. Atacantul uruguayan, pe atunci legitimat la Ajax, a boxat mingea exact ca un portar. Evident, „centralul” portughez a observat și a luat decizia firească: 11 metri pentru Ghana și eliminarea lui Suárez.
● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Ratarea lui Gyan, care a auzit „voci” în momentul execuției
Asamoah Gyan, specialistul Ghanei, a luat mingea. Pe umerii lui a atârnat responsabilitatea momentului și oportunitatea de a duce, în premieră, o echipă africană în semifinalele unui Campionat Mondial. Vârful ghanez a tras puternic, pe centrul porții, doar că mingea a zguduit bara, apoi s-a scurs în afara terenului.
Gyan a izbucnit în lacrimi, mai târziu chiar a povestit că „i-a căzut capul”, dar și că înainte să execute a auzit tot felul de voci care îl descurajau. În acest timp, Luis Suárez, aflat în drum spre tunelul de la vestiare, a sărbătorit frenetic ratarea, cu pumnii strânși, ca după o imensă victorie. Atacantul uruguayan își salvase echipa, cel puțin temporar, de la eliminare.
Victoria Uruguayului, desăvârșită cu o „scăriță” a lui Abreu
Meciul a mers la loviturile de departajare, unde Uruguay a avut ascendentul moral. Gyan a transformat, de această dată, pentru Ghana, doar că, în fața bravului portar Muslera, Mensah și Adiyiah au ratat. Ultimul, a cărui lovitură de cap a fost scoasă de Suárez de pe linia porții, a rămas cu traume după acel joc. De fapt, dintr-un puști minune recent transferat de Milan s-a transformat într-o veșnică speranță, care n-a mai confirmat niciodată.
Maxi Pereira a greșit ținta pentru uruguayeni, care însă și-au definitivat succesul printr-un penalty de clasă. Calm, poate chiar prea calm pentru greutatea momentului, Sebastián Abreu, zis „El Loco” (Nebunul), a apelat la o scăriță în fața portarului ghanez. Mingea s-a dus în poartă, iar întregul Uruguay a pornit sărbătoarea.
„Cea mai bună paradă a Mondialului!”
După meci, Luis Suárez și-a adus aminte de gestul lui Maradona din 1986. „A mea este adevărata mână a lui Dumnezeu. Am făcut cea mai bună paradă a turneului. Când am văzut că au ratat, am zis că e un miracol”, a jubilat starul uruguayan. „A fost instinct, orice jucător ar fi procedat la fel”, a explicat Suárez.
Într-adevăr, oricine ar fi făcut acea „paradă”, mai ales în acel punct critic al jocului. A recunoscut-o inclusiv Asamoah Gyan, peste ani. Dar Luis Suárez a fost catalogat drept „diavol” și „rău absolut” în Ghana, care nu l-a cruțat nici 12 ani mai târziu, când cele două echipe s-au întâlnit la Mondialul din 2022. Nici uruguayanul nu a dat vreodată înapoi. „Nu am de ce să-mi cer scuze. Mi-aș fi cerut scuze dacă aș fi accidentat un jucător, dar nu în situația asta”, a declarat, în 2022, Suárez.
● După victoria cu Ghana, Uruguay a pierdut semifinala cu Olanda (2-3), apoi a cedat, cu același scor, în finala mică împotriva Germaniei.
● Din 2010, Ghana nu a mai trecut de grupe la niciun Mondial.
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Debutantele de la Cupa Mondială
- Lionel Messi a primit verdictul medicilor! Ce problemă are starul Argentinei înainte de Cupa Mondială
- James Rodriguez, la a treia Cupă Mondială din carieră! Columbia a anunţat lotul pentru turneul final
- Genial! Banca Scoţiei a lansat o bancnotă inspirată de foarfeca lui Scott McTominay, pentru a marca revenirea la Cupa Mondială
- Răspunsul dat de Mexic, după ce Iran a anunțat că va „pleca” din SUA: „Fără probleme”