A doua „mână a lui Dumnezeu”, care a frânt inima Africii la Mondialul din 2010

Sfertul de finală dintre Ghana și Uruguay, de la Mondialul din 2010, rămâne unul dintre meciurile cele mai suprarealiste din istoria turneelor finale. Duelul în care a apărut „a doua mână a lui Dumnezeu”, după cea faimoasă a lui Maradona, la Mondialul din 1986.

Pe 2 iulie 2010, la Johannesburg, Ghana și Uruguay s-au bătut pentru un loc în careul de ași al turneului. Africanii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Sulley Muntari, cu un șut puternic și bine plasat din afara careului. Sud-americanii au egalat cu o altă reușită spectaculoasă: Diego Forlán, în minutul 55, direct din lovitură liberă. S-a mers în prelungiri, unde ambele echipe au ratat șanse importante, dar după 120 de minute, tabela a înțepenit la 1-1.

„Mâna” care a ținut Uruguay în joc

Și atunci, în minutul 120+1, când arbitrul Olegário Benquerença se pregătea să fluiere finalul, a pornit nebunia. La o fază haotică în careul uruguayan, ghanezii au fost la un centimetru să dea lovitura. Mai întâi, Luis Suárez a scos cu picioarele de pe linia porții un șut expediat de Stephen Appiah, care se ducea în plasă.

Apoi, mingea a ricoșat la Dominic Adiyiah, care a trimis cu capul spre poartă. Din nou, Luis Suárez a intervenit, doar că de această dată neregulamentar. Atacantul uruguayan, pe atunci legitimat la Ajax, a boxat mingea exact ca un portar. Evident, „centralul” portughez a observat și a luat decizia firească: 11 metri pentru Ghana și eliminarea lui Suárez.

