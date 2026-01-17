Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: "Cel mai mare club din România" - Antena Sport

Dejan Iliev (30 de ani) a acordat primul interviu după ce a semnat cu Rapid. Portarul macedonean vine de la UTA. Cotat la 450.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Iliev va fi rezerva lui Marian Aioani (26 de ani).

Iliev începuse sezonul ca titular la UTA, dar ulterior Andrei Gorcea (24 de ani) i-a luat locul în poarta arădenilor. În cele 14 meciuri în care a apărat poarta formaţiei UTA în acest sezon, în campionat, Iliev a încasat 22 de goluri. A reuşit să păstreze poarta intactă în două partide.

Dejan Iliev, după ce a semnat cu Rapid: “O onoare să ajung la cel mai mare club din România”

“(n.r: Care sunt primele tale impresii? Ce simţi acum?) Salut! În primul rând, mă bucur enorm să fiu aici. E o mare onoare să ajung la cel mai mare club din România, un club de top, cu o istorie bogată. Sunt foarte fericit să fiu aici şi abia aştept să-i cunosc pe suporteri şi pe noii mei colegi.

(n.r: despre faptul că a jucat împotriva Rapidului pe Giuleşti) Pentru mine, atmosfera de aici este cea mai bună atmosferă în care am jucat vreodată. Cu siguranţă. Fără niciun dubiu. Mi-a plăcut să joc aici, dar este foarte greu să joci aici, mai ales când joci împotriva Rapidului. Echipa are al douăsprezecelea jucător, asta ajută enorm echipa să domine”, a declarat Dejan Iliev într-un interviu pentru contul de YouTube al Rapidului.