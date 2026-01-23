Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 16:35

Denis Alibec în meciul cu Dinamo Zagreb / SPORT PICTURES

Gigi Becali a anunțat după meciul dintre Dinamo Zagreb și FCSB că Denis Alibec nu mai are ce să caute la campioana României și i-a fixat și un preț atacantului român: 200.000 de euro.

Sunt deja zvonuri conform cărora Alibec și-ar fi găsit un angajament, acesta urmând să plece în Arabia Saudită, acolo unde ar urma să fie antrenat de Marius Șumudică.

Denis Alibec, șanse mari să ajungă la echipa lui Marius Șumudică

Denis Alibec este istorie la FCSB, asta după ce patronul Gigi Becali a fost nemulțumit de felul în care a evoluat din momentul în care l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea la Zagreb.

Jurnalistul Remus Răureanu a transmis că presa din Arabia Saudită vorbește despre plecarea atacantului român la Al-Okhdood, echipa antrenată în prezent de Marius Șumudică.

Cei doi au mai lucrat împreună la Astra Giurgiu, iar Alibec nu ar fi la prima aventură în țările arabe. El a mai evoluat pentru cei de la Muaither SC, după ce plecase de la Farul.

