„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb - Antena Sport

„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 9:33

Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb

Denis Alibec, după meciul FCSB-ului cu Dinamo Zagreb/ Sport Pictures

Basarab Panduru l-a luat în vizor pe Denis Alibec, după ce Dinamo Zagreb a învins-o pe FCSB cu scorul de 4-1. Atacantul de 34 de ani a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei din grupa de Europa League, înlocuindu-l pe Mamadou Thiam.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a subliniat că Denis Alibec nu a reușit să-și schimbe jocul și a avut o evoluție modestă în partida cu croații, astfel că sunt șanse să plece de la FCSB, după acest meci. 

Denis Alibec, taxat de Basarab Panduru după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 

Alibec? Toată viaţa a dat numai aşa. Când a dat normal?! Aşa a jucat mereu: din mers, cu călcâiul, un şut ca ăla. Ăsta a fost mereu fotbalul lui”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro. 

Și Marius Baciu a vorbit despre situația lui Denis Alibec, acesta fiind convins că oficialii campioanei au luat deja decizia finală în privința atacantului: „Cel puţin în cazul lui Alibec, eu zic că s-au lămurit. Problema e că nu au niciun orizont în joc”, a declarat și Baciu. 

Înaintea meciului cu Dinamo Zagreb, Gigi Becali i-a dat un ultimatum lui Denis Alibec, mărturisind că e gata să-l scoată din lot dacă nu  este mulțumit de jocul lui: „ O să vedem. I-am zis lui Meme să îi spună că va juca și el la Zagreb. Vreau să văd dacă renunț la el. Vreau să văd dacă renunț definitiv sau mă mai gândesc la el. (n.r. la Zagreb va fi testul final pentru Alibec) Da. Ori îl scot din lot definitiv, ori mă mai bazez pe el”, spunea Gigi Becali despre Denis Alibec, conform fanatik.ro. 

