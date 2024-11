Denis Haruț, prima reacție după ce a marcat în minutul 90+9 din Dinamo - Sepsi 1-1! Ce a spus după ce "câinii" au ratat primul loc - Antena Sport

Denis Haruț, în timpul unui meci pentru Sepsi OSK / Hepta. Jucătorul de la Sepsi, Denis Haruț, a oferit prima reacție după meciul Dinamo – Sepsi 1-1, în care a marcat în minutul 90+9, din penalty, cu o scăriță superbă. Fundașul, trecut și pe la FCSB, a vorbit deschis la interviul de la finalul partidei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Sepsi a primit un penalty în prelungirile partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf” care a fost transformat, cu o execuție total surprinzătoare, de Haruț. Ce a spus Denis Haruț după ce a marcat la ultima fază din Dinamo – Sepsi 1-1 Chiar și colegii lui Haruț au fost șocați de modul în care jucătorul a decis să execute lovitura de la 11 metri: „M-a șocat total, nu știu dacă o să mai bată!”, Denis Ciobotariu, la digisport.ro. După meciul cu Dinamo, Haruț s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a reuțit să obțină un punct din această deplasare, chiar dacă a spus că jucătorii de la Sepsi au mers la București cu gândul la victorie. Reclamă

Totodată, acesta a vorbit și despre execuția sa din prelungiri și a menționat că își dorea de mult timp să aibă o asemenea ocazie, pentru a încerca un gol din „scăriță”.

„Dinamo e în formă, practică un fotbal foarte bun. Dacă reușeam în prima repriză să ținem de minge era altfel rezultatul.

Sincer, am în cap de mult să fac chestia asta. Având momentul acum am făcut-o, mă bucur că am marcat. Toți au avut emoții, mă bucur că am dat gol, sper să continui și să mai dau.

Ne-am dorit foarte mult să luăm cele 3 puncte, până la urmă e bine că nu am pierdut. Suntem acolo, suntem în creștere, am arătat de la meci la meci asta, sperăm să o ținem tot așa. La pauză nu știu ce s-a întâmplat, a fost acolo un conflict. Terenul foarte greu, atmosfera.. o știe toată lumea. Cred că e un rezultat ok.”, a spus Denis Haruț. Dinamo – Sepsi 1-1 Meciul dintre Dinamo și Sepsi s-a încheiat cu scorul de 1-1 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida s-a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” și a contat pentru etapa cu numărul 18 din Liga 1. Tabela de marcaj a fost modificată în prima repriză de autogolul lui Ninaj. „Câinii” păreau că se îndreaptă spre o victorie fără probleme, însă Sepsi a primit un penalty în prelungiri, transformat de Haruț. Dacă ar fi câștigat meciul, Dinamo ar fi urcat pe primul loc în Liga 1. Echipa alb-roșie nu a mai fost lider din anul 2015.

