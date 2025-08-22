UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă - Antena Sport

Închide meniul
UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă

UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă

UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă

Alex Ioniță Publicat: 22 august 2025, 21:04

UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă

Sportpictures

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1.

La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. 31), dar cei care au deschis scorul au fost gazdele. Ibrian l-a faultat pe Pospelov în careu, în minutul 33, iar arbitrul a acordat penalty pentru arădeni, după ce a revăzut faza la VAR.

UTA și Unirea Slobozia au remizat, scor 1-1

Costache a transformat în minutul 36 şi UTA a intrat la vestiare cu avantaj minim. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Purece, din minutul 53, pentru ca Hakim Abdallah să rateze în minutul 67, notează news.ro.

Elevii lui Prepeliţă au dat lovitura în minutul 90+2. Eduard Florescu a executat un corner, Coadă a prelungit cu capul şi Şerbănică a înscris stabilind scorul final, UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1, chiar dacă Hakim Abdallah a şutat în minutul 90+5, iar portarul Rusu a respins incredibil.

În clasament UTA rămâne neînvinsă şi este a doua, cu 13 puncte, în vreme ce Unirea ocupă locul al patrulea, cu 11 puncte.

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Pospelov, Padula (Alomerovic 66) – Ov. Popescu (Hrezdac 66), Van Durmen – Tzionis (Zsori 86), A. Roman (Sota Mino 75), V. Costache (Benga 86) – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Ibrian (R. Negru 46), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – Hamdiu (Coadă 69), Vl. Pop, Purece (Said Ahmed 75) – Bărbuţ (Ed. Florescu 77), Afalna, Dulcea (rotund 69). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: Padula 25 / A. Dinu 11, Bărbuţ 19, Afalna 80

Arbitri: Istvan Kovacs – Ferencz Tunyogi, Romică Bîrdeş

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Mihai Marica

