UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă - Antena Sport

Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1.

La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. 31), dar cei care au deschis scorul au fost gazdele. Ibrian l-a faultat pe Pospelov în careu, în minutul 33, iar arbitrul a acordat penalty pentru arădeni, după ce a revăzut faza la VAR.

UTA și Unirea Slobozia au remizat, scor 1-1

Costache a transformat în minutul 36 şi UTA a intrat la vestiare cu avantaj minim. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Purece, din minutul 53, pentru ca Hakim Abdallah să rateze în minutul 67, notează news.ro.

Elevii lui Prepeliţă au dat lovitura în minutul 90+2. Eduard Florescu a executat un corner, Coadă a prelungit cu capul şi Şerbănică a înscris stabilind scorul final, UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1, chiar dacă Hakim Abdallah a şutat în minutul 90+5, iar portarul Rusu a respins incredibil.

În clasament UTA rămâne neînvinsă şi este a doua, cu 13 puncte, în vreme ce Unirea ocupă locul al patrulea, cu 11 puncte.