Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV - Antena Sport

Olandezii au făcut un anunţ despre situaţia lui Dennis Man de la PSV. Aceştia au dezvăluit că internaţionalul român ar urma să fie titular în duelul cu Groningen, din etapa a treia a campionatului.
PSV – Groninge se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45. În primele meciuri din sezon, campioana Olandei le-a învins pe Sparta Rotterdam, scor 6-1, şi pe Twente, scor 2-0.
Olandezii, anunţ despre Dennis Man | Ar urma să fie titular în PSV – Groningen
Olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man. Internaţionalul român ar urma să beneficieze de accidentarea atacantului Alassane Plea. În locul francezului, în centrul atacului, va fi titular Ivan Perisic.
Dennis Man ar urma astfel să fie titular în banda dreaptă a atacului, în locul internaţionalului croat.
“Peter Bosz va fi nevoit să facă modificări în echipă, întrucât Alassane Pléa s-a accidentat grav duminica trecută, în meciul cu FC Twente, iar Joey Veerman și Mauro Júnior nu sunt nici ei disponibili.
Veerman a rămas cu probleme la coapsă după ultimul duel, în timp ce Mauro are o ușoară accidentare la gleznă. Bosz ar putea să-l folosească pe Tygo Land în locul lui Veerman, dar se așteaptă ca mijlocul terenului, la Eindhoven, să fie format din Jerdy Schouten, Ismael Saibari și Guus Til. Asta înseamnă însă că și în atac va fi nevoie de schimbări.
După accidentarea lui Pléa la Enschede, Bosz a apelat la Saibari și Til ca atacanți de conjunctură. Cum cei doi sunt acum așteptați la mijlocul terenului, în mod normal Ivan Perišić va fi mutat din banda dreaptă în vârful atacului.
Locul rămas liber pe partea dreaptă ar putea fi ocupat de nou-venitul Dennis Man. În acest caz, românul și-ar face debutul ca titular pentru PSV pe stadionul Philips”, au anunţat jurnaliştii olandezi.