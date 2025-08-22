Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV - Antena Sport

Olandezii au făcut un anunţ despre situaţia lui Dennis Man de la PSV. Aceştia au dezvăluit că internaţionalul român ar urma să fie titular în duelul cu Groningen, din etapa a treia a campionatului.

PSV – Groninge se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45. În primele meciuri din sezon, campioana Olandei le-a învins pe Sparta Rotterdam, scor 6-1, şi pe Twente, scor 2-0.

Olandezii, anunţ despre Dennis Man | Ar urma să fie titular în PSV – Groningen

Olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man. Internaţionalul român ar urma să beneficieze de accidentarea atacantului Alassane Plea. În locul francezului, în centrul atacului, va fi titular Ivan Perisic.

Dennis Man ar urma astfel să fie titular în banda dreaptă a atacului, în locul internaţionalului croat.

“Peter Bosz va fi nevoit să facă modificări în echipă, întrucât Alassane Pléa s-a accidentat grav duminica trecută, în meciul cu FC Twente, iar Joey Veerman și Mauro Júnior nu sunt nici ei disponibili.