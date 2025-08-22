Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV

Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV

Publicat: 22 august 2025, 21:43

Comentarii
Olandezii, anunţ despre situaţia lui Dennis Man. Decizia luată de antrenorul lui PSV

Dennis Man, în timpul unui antrenament la PSV/ Profimedia

Olandezii au făcut un anunţ despre situaţia lui Dennis Man de la PSV. Aceştia au dezvăluit că internaţionalul român ar urma să fie titular în duelul cu Groningen, din etapa a treia a campionatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV – Groninge se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45. În primele meciuri din sezon, campioana Olandei le-a învins pe Sparta Rotterdam, scor 6-1, şi pe Twente, scor 2-0.

Olandezii, anunţ despre Dennis Man | Ar urma să fie titular în PSV – Groningen

Olandezii au dezvăluit că Peter Bosz va miza încă din primul minut al partidei cu Groningen pe Dennis Man. Internaţionalul român ar urma să beneficieze de accidentarea atacantului Alassane Plea. În locul francezului, în centrul atacului, va fi titular Ivan Perisic.

Dennis Man ar urma astfel să fie titular în banda dreaptă a atacului, în locul internaţionalului croat.

Peter Bosz va fi nevoit să facă modificări în echipă, întrucât Alassane Pléa s-a accidentat grav duminica trecută, în meciul cu FC Twente, iar Joey Veerman și Mauro Júnior nu sunt nici ei disponibili.

Reclamă
Reclamă

Veerman a rămas cu probleme la coapsă după ultimul duel, în timp ce Mauro are o ușoară accidentare la gleznă. Bosz ar putea să-l folosească pe Tygo Land în locul lui Veerman, dar se așteaptă ca mijlocul terenului, la Eindhoven, să fie format din Jerdy Schouten, Ismael Saibari și Guus Til. Asta înseamnă însă că și în atac va fi nevoie de schimbări.

După accidentarea lui Pléa la Enschede, Bosz a apelat la Saibari și Til ca atacanți de conjunctură. Cum cei doi sunt acum așteptați la mijlocul terenului, în mod normal Ivan Perišić va fi mutat din banda dreaptă în vârful atacului.

Locul rămas liber pe partea dreaptă ar putea fi ocupat de nou-venitul Dennis Man. În acest caz, românul și-ar face debutul ca titular pentru PSV pe stadionul Philips”, au anunţat jurnaliştii olandezi.

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Dennis Man ar urma astfel să-şi facă debutul la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul cu Twente, din runda precedentă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Prima factură primită de o româncă, după expirarea plafonării. "Este mult mai mare"
Observator
Prima factură primită de o româncă, după expirarea plafonării. "Este mult mai mare"
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
Fanatik.ro
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video
22:20
Luis Diaz, debut de vis în Bundesliga. Fostul star al lui Liverpool a marcat superb în Bayern – Leipzig
22:09
Adi Mihalcea a reacționat după UTA – Unirea Slobozia 1-1: “Au speculat neatenția noastră”
21:57
Donald Trump, despre Campionatul Mondial 2026: “Cel mai mare eveniment din istoria fotbalului”. Când va fi tragerea la sorţi
21:55
LIVE TEXTMetaloglobus – Rapid 1-2. Gazdele au redus din diferenţă după o gafă a lui Stolz
21:18
Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj
21:04
UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 2 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 3 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 4 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 5 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2!
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”