Dennis Politic nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo - FC Botoşani 2-2: "Golurile au venit pe greşeli personale!" Ce a spus Kopic - Antena Sport

Dennis Politic nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – FC Botoşani 2-2. Politic a revenit pe teren la Dinamo şi a reuşit să înscrie un gol superb cu Botoşani.

Politic s-a arătat dezamăgit că Dinamo nu a reuşit să câştige, deşi a condus cu 2-0. Dinamo a ratat şansa de a urca pe locul al doilea în clasament.

„Am pierdut două puncte astăzi. La 2-0 trebuia să ţinem de minge. Golurile au venit din greşeli personale, trebuia să gestionăm mai bine. Chiar şi cu cele două puncte din seara asta, mă bucur că nu am pierdut. Mergem la Constanţa să luăm cele 3 puncte. Mă bucur că am dat gol, sunt supărat că am făcut egal„, a spus Dennis Politic după Dinamo – FC Botoşani 2-2, la digisport.ro.

La rândul său, şi Zeljko Kopic a spus că echipa trebuia să gestioneze mai bine situaţia de la 2-0.

„Am început bine jocul, cred că am meritat să conducem cu 1-0. Nu am început prea bine repriza a doua, am făcut câteva greşeli. Trebuie să fim mul mai inteligenţi când avem 2-0 şi jucăm acasă. Am pierdut două puncte importante. Trebuie să analizăm ce s-a întâmplat. Terenul e foarte dur, avem tot felul de probleme după ce jucăm aici. Selmani a avut ceva probleme şi de aceea a fost schimbat. Terenul acesta nu este o suprafaţă de fotbal, nu este bine pentru jucători. Sper să jucăm mai multe meciuri pe Arena Naţională. Nu vorbesc despre arbitraj. Trebuie să analizăm jocul nostru”, a spus Zeljko Kopic.