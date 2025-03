Dennis Politic şi Cătălin Cîrjan, aşteptaţi să "iasă la rampă" în Dinamo - FCSB! Mesaj direct despre titularii lui Kopic - Antena Sport

De cealaltă parte, Ciprian Marica s-a declarat convins că FCSB are prima şansă în derby-ul de duminică. Acesta a declarat că roş-albaştrii sunt favoriţi cerţi, în ciuda problemelor uriaşe de lot cu care se confruntă.

Ionel Dănciulescu a mai declarat că Dinamo are şanse mari să o învingă pe FCSB. „Câinii” nu i-au mai învins pe rivali de cinci ani în campionat, meciurile din acest sezon regular fiind câştigate de roş-albaştri, 2-0, respectiv 2-1.

„FCSB e echipa care are prima şansă, chiar dacă vine cu multe absenţe, cu mulţi jucători accidentaţi, are prima şansă. FCSB are valoare. Cei de la Dinamo sunt sigur că-i vor alerga pe cei de la FCSB”, a declarat şi Ciprian Marica, înainte de Dinamo – FCSB.

„E un avantaj că au jucători accidentaţi?” Răspunsul dat de Zeljko Kopic, înaintea derby-ului Dinamo – FCSB

Zeljko Kopic a fost întrebat dacă pentru Dinamo va fi un avantaj în derby faptul că FCSB are mai mulţi jucători importanţi accidentaţi. Antrenorul „câinilor” a oferit un răspuns clar şi a transmis că nu va conta cine va juca.

„(E un avantaj că FCSB are jucători accidentaţi) Toate au plusuri şi minusuri. Jucând atâtea meciuri capeţi experinţă, joci meciuri grele şi devii un jucător din ce în ce mai bun, şi o echipă mult mai bună, dar acum depinde şi de fiecare echipă cum îşi manageriază minutele, antrenamnetele, de asemenea şi naţionala, să nu ai chiar ataţia accidentaţi, pentru că sezonul este unul lung.