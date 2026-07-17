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Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 19:18

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Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani

Autogolul lui Mamadou Diarra, în Voluntari - Botoşani/ Captură Digi Sport

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Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost, de fapt, un autogol. Mamadou Diarra (27 de ani) a comis o gafă uriaşă în duelul dintre Voluntari şi Botoşani.

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Fundaşul moldovenilor şi-a împins mingea în propria poartă, iar nou-promovata a reuşit să deschidă scorul în minutul 15.

Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol, în Voluntari – Botoşani

Remus Guţea a avut o acţiune frumoasă şi a şutat în faţa porţii. În încercarea de a respinge în corner, Mamadou Diarra a trimis în propria poartă, portarul moldovenilor fiind fără şanse.

Mamadou Diarra a avut parte de un debut de coşmar la Botoşani. Fundaşul a fost transferat de moldoveni în această vară, liber de contract, după despărţirea de Erbil SC, fiind cotat la suma de 300.000 de euro.

La doar patru minute după ce Voluntari a deschis scorul, Botoşani a reuşit să egaleze. Andrei Dumiter a marcat cu o lovitură de cap, după cornerul executat de Zoran Mitrov.

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Echipele de start:

  • FC Voluntari (4-4-2): Jurhar – Schieb, R. Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu – Mamic, Cvek, I. Gheorghe, Guțea – Babic, M. Roman. Rezerve: Chioveanu, Haruț, Merloi, Haita, Kiki, Onisa, Petculescu, M. Ștefan, D. Toma, Vencu. Antrenor: Florin Pîrvu
  • FC Botoșani (4-3-3): Anestis – Ilaș, Miron, M. Diarra, Creț – Papa, Bordeianu, Ongenda – Mitrov, Dumiter, Mailat. Rezerve: Gurău, Diaw, Petro, Sadiku, Sorodoc, D. Ștefan, Limas, Țigănașu, Bodișteanu, Markovic. Antrenor: Marius Croitoru
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