Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol. Greşeală uriaşă în Voluntari – Botoşani

Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost, de fapt, un autogol. Mamadou Diarra (27 de ani) a comis o gafă uriaşă în duelul dintre Voluntari şi Botoşani.

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Fundaşul moldovenilor şi-a împins mingea în propria poartă, iar nou-promovata a reuşit să deschidă scorul în minutul 15.

Primul gol din noul sezon de Liga 1 a fost un autogol, în Voluntari – Botoşani

Remus Guţea a avut o acţiune frumoasă şi a şutat în faţa porţii. În încercarea de a respinge în corner, Mamadou Diarra a trimis în propria poartă, portarul moldovenilor fiind fără şanse.

Mamadou Diarra a avut parte de un debut de coşmar la Botoşani. Fundaşul a fost transferat de moldoveni în această vară, liber de contract, după despărţirea de Erbil SC, fiind cotat la suma de 300.000 de euro.

La doar patru minute după ce Voluntari a deschis scorul, Botoşani a reuşit să egaleze. Andrei Dumiter a marcat cu o lovitură de cap, după cornerul executat de Zoran Mitrov.