Care sunt cele 22 de echipe care vor juca în Liga a 2-a? FRF, anunț uriaș pentru o echipă retrogradată

Oficialii Federației Române de Fotbal au anunțat care sunt cele 22 de echipe care vor juca în noul sezon din Liga a 2-a. O echipă care a retrogradat a fost păstrată în eșalonul secund, după desființarea unei formații.
Politehnica Iași este echipa care a fost desființată înainte de startul noii stagiuni. Astfel, locul acesteia va fi luat de CS Dinamo, formație care a pierdut barajul de menținere în Liga a 2-a, cu CSC Șelimbăr, scor 1-3, la general.
Cele 22 de echipe care vor juca în Liga a 2-a
De asemenea, Federația Română de Fotbal a anunțat că noul sezon al eșalonului secund va debuta pe data de 1 august 2026.
„În sezonul 2026-2027 al competiţiei Liga 2 vor evolua 22 de echipe, care au obţinut dreptul de participare după cum urmează: Fotbal
5 echipe promovate din Liga 3:
CSM Cetatea 1932 Suceava
CSL Ștefăneștii de Jos
SCM Râmnicu Vâlcea
Politehnica Timișoara
SC Popești-Leordeni
14 echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiţiei Liga 2:
FC Bihor Oradea
Steaua București
AFC Chindia Târgoviște
AFC ASA Tg.Mureş
AFC Metalul Buzău
CSM Slatina
Clubul Sportiv Gloria Bistrița
ACS FC Bacău
CS Concordia Chiajna
CSM Reşiţa
CS Afumaţi
CSC Dumbrăviţa
CSC 1599 Şelimbăr
CS Dinamo Bucureşti*
*Ca urmare a depunerii cererilor de înscriere, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant. Prin aplicarea prevederilor regulamentare, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF de azi, 17 iulie, locul a fost ocupat de CS Dinamo București.
3 formații retrogradate din Superliga:
AFC Hermannstadt
AFC Unirea 04 Slobozia
FC Metaloglobus Bucureşti
În ședința Comitetului Executiv al FRF din 26 mai 2026, s-a validat calendarul competițional al eşalonului secund, care va debuta la data de 1 august”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.
Radu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: „Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”
Steaua urmează să joace și în următorul sezon de Liga a II-a fără drept de promovare. Ministrul Apărării a declarat, pentru Antena Sport, că „cineva a înnodat foarte bine drumul Stelei” și că, în opinia sa, situația nu poate fi deblocată de un guvern interimar.
Totodată, Radu Miruță a declarat pentru Antena Sport că nu va lăsa clubul fără finanțare, indiferent de situația administrativă. În același timp, a precizat că la Steaua „trebuie să se facă o reorganizare”.
Radu Miruță: „La Steaua e nevoie de o reorganizare!”
„La începutul anului, suma de bani pe care au primit-o cei de la Steaua a fost una redusă. Dar pe parcursul anului, bucata cu care a fost redusă inițial a fost dată înapoi. Eu nu voi lăsa acțiunile curente fără finanțare.
Acolo trebuie să se facă o reorganizare, pentru că selecția comandantului nu a ajuns încă la un rezultat”, a declarat Radu Miruță. Eduard Danilof continuă să fie comandantul clubului Steaua, însă din informațiile pe care le are Antena Sport, el are un mandat de interimar, pe numai trei luni.
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