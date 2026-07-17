Care sunt cele 22 de echipe care vor juca în Liga a 2-a? FRF, anunț uriaș pentru o echipă retrogradată

*Ca urmare a depunerii cererilor de înscriere, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant. Prin aplicarea prevederilor regulamentare, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF de azi, 17 iulie, locul a fost ocupat de CS Dinamo București.

3 formații retrogradate din Superliga:

AFC Hermannstadt

AFC Unirea 04 Slobozia

FC Metaloglobus Bucureşti

În ședința Comitetului Executiv al FRF din 26 mai 2026, s-a validat calendarul competițional al eşalonului secund, care va debuta la data de 1 august”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Radu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: „Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”

Steaua urmează să joace și în următorul sezon de Liga a II-a fără drept de promovare. Ministrul Apărării a declarat, pentru Antena Sport, că „cineva a înnodat foarte bine drumul Stelei” și că, în opinia sa, situația nu poate fi deblocată de un guvern interimar.

Totodată, Radu Miruță a declarat pentru Antena Sport că nu va lăsa clubul fără finanțare, indiferent de situația administrativă. În același timp, a precizat că la Steaua „trebuie să se facă o reorganizare”.

Radu Miruță: „La Steaua e nevoie de o reorganizare!”

„La începutul anului, suma de bani pe care au primit-o cei de la Steaua a fost una redusă. Dar pe parcursul anului, bucata cu care a fost redusă inițial a fost dată înapoi. Eu nu voi lăsa acțiunile curente fără finanțare.

Acolo trebuie să se facă o reorganizare, pentru că selecția comandantului nu a ajuns încă la un rezultat”, a declarat Radu Miruță. Eduard Danilof continuă să fie comandantul clubului Steaua, însă din informațiile pe care le are Antena Sport, el are un mandat de interimar, pe numai trei luni.