Dezastru pentru Dinamo! Aflaţi pe loc de retrogradare, "câinii" au mai primit o veste teribilă: "Nu vor mai putea folosi stema" - Antena Sport

Și ei trebuie să fie alături de echipa care e cea mai bună și care va merge să câștige campionatul. Am înțeles că e o problemă cu stema cu câinii. De la anul nu vor mai juca cu ea”, a declarat Dănuț Lupu pentru fanatik.ro.

Giani Kiriţă a rupt o masă după Dinamo – FC Voluntari 1-1: „Are un picior lipit acum cu bandă adezivă. Nu se poate așa ceva”

Giani Kiriţă a rupt o masă şi a fost exasperat de evoluţia clubului de suflet, Dinamo, în meciul cu Voluntari, 1-1, unul extrem de important pentru salvarea de la retrogradare.

Reclamă

Dinamo a reuşit doar un egal cu ilfovenii şi, după ce FC U Craiova a bătut-o pe U Cluj, cu 3-2, a rămas pe ultimul loc în clasamentul Ligii 1, cu doar două etape rămase de disputat. Situaţia l-a scos din minţi pe fostul campion al „câinilor roşii”.

„M-a întrebat și portarul de la parcare ‘Giani, ce facem?’. Și a zis-o așa cu o durere în suflet. Derby de România nu mai e de mult. A fost doar în tribune. Din păcate, nu știu cum se va termina finalul de campionat.

Eu la meciuri am răgușit, am aruncat masa, nu glumesc. La meciul cu Voluntari am aruncat masa și are un picior lipit acum cu bandă adezivă. Nu se poate așa ceva. Râdem, mai facem și o glumă, dar e dramatic.

Reclamă 4 / 0/3

Toți mă întrebă ce facem? Noi nu mai avem putere să facem nimic. Nu mai au ce să mai zică, de aia nu mai intră în direct. Suporterii au aplecat urechea la oamenii ăștia și au fost păcăliți. Acum s-a ajuns aici. Suporterii ar trebui să gândească așa cum spun eu. Strategia clubului este să nu mai asculte fel și fel de oameni care nu se pricep la fotbal. Kopic nu a rămas fără idei, s-a blocat. Luăm o dată gol în minutul 93, dar nu de 4 ori”, a declarat Giani Kiriţă, potrivit sursei citate. Dinamo încearcă să se salveze in-extremis Aflaţi pe locul 9 în play-out, poziţie ce duce direct în Liga a 2-a, „câinii” încearcă să obţină măcar un loc de baraj în ultimele două etape. Etapa următoare, Dinamo va juca în deplasare, cu U Cluj, sâmbătă, de la ora 20:00. Duminica cealaltă, Dinamo va juca acasă cu UTA, în ultimul meci din acest sezon. „Câinii” nu sunt siguri că se salvează direct nici cu două victorii, ei fiind la mâna altor rezultate.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...