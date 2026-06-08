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Dinamo a anunţat oficial transferul: “Mult succes”

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 10:30

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Dinamo a anunţat oficial transferul: Mult succes
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Clubul Dinamo a ajuns la un acord de transfer cu Chindia Târgovişte pentru atacantul Valentin Dumitrache.

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Sosit în vara anului 2024 de la Farul Constanţa, Valentin nu şi-a făcut debutul la Dinamo într-un meci oficial.

El a fost cedat sub formă de împrumut în ultimele două sezoane, la CS Afumaţi şi Metalul Buzău, în divizia secundă.

“Mult succes, Valentin Dumitrache!
Clubul nostru a ajuns la un acord de transfer cu Chindia Târgoviște pentru atacantul Valentin Dumitrache.
Sosit în vara anului 2024 de la Farul Constanța, Valentin nu și-a făcut debutul la Dinamo într-un meci oficial, acesta fiind cedat sub formă de împrumut în ultimele două sezoane, la CS Afumați și Metalul Buzău, în divizia secundă.
Îi dorim mult succes lui Valentin la noul său club și cât mai multe goluri și realizări!”, este mesajul oficial al clubului din Ştefan cel Mare.

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