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Nuno Campos, primul transfer de la sosirea la Dinamo? Cine este francezul dorit și ce sumă oferă „câinii”

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 9:50

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Nuno Campos, primul transfer de la sosirea la Dinamo? Cine este francezul dorit și ce sumă oferă câinii”

Jucătorii de la Dinamo / Sportpictures

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Nuno Campos a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al celor de la Dinamo București, iar tehnicianul care îl înlocuiește pe Zeljko Kopic are deja în vizor primul transfer pentru noul sezon.

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„Câinii” au înaintat o ofertă pentru un mijlocaș francez în vârstă de 26 de ani, ce are o cotă de piață în valoare de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Dinamo, ofertă pentru Tom Ducrocq de la Bastia

Tom Ducrocq a intrat iarăși pe radarul celor de la Dinamo, asta după ce mijlocașul de profil defensiv a fost dorit și în iarnă de echipa care a încheiat sezonul pe locul al patrulea în Liga 1.

Potrivit prosport.ro, „câinii” au înaintat o ofertă în valoare de 75.000 de euro pentru fotbalistul celor de la Bastia, care a intrat în ultimul an de contract cu formația din Ligue 2.

Acesta a fost format la academia celor de la Lens și a bifat și cinci apariții pentru echipa care va evolua în următoarea ediție de Champions League. La Bastia, Ducrocq a strâns 188 de meciuri, a marcat de 5 ori și a oferit 9 pase decisive.

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Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

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