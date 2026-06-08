Nuno Campos, primul transfer de la sosirea la Dinamo? Cine este francezul dorit și ce sumă oferă „câinii”

Nuno Campos a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al celor de la Dinamo București, iar tehnicianul care îl înlocuiește pe Zeljko Kopic are deja în vizor primul transfer pentru noul sezon.

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„Câinii” au înaintat o ofertă pentru un mijlocaș francez în vârstă de 26 de ani, ce are o cotă de piață în valoare de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Dinamo, ofertă pentru Tom Ducrocq de la Bastia

Tom Ducrocq a intrat iarăși pe radarul celor de la Dinamo, asta după ce mijlocașul de profil defensiv a fost dorit și în iarnă de echipa care a încheiat sezonul pe locul al patrulea în Liga 1.

Potrivit prosport.ro, „câinii” au înaintat o ofertă în valoare de 75.000 de euro pentru fotbalistul celor de la Bastia, care a intrat în ultimul an de contract cu formația din Ligue 2.

Acesta a fost format la academia celor de la Lens și a bifat și cinci apariții pentru echipa care va evolua în următoarea ediție de Champions League. La Bastia, Ducrocq a strâns 188 de meciuri, a marcat de 5 ori și a oferit 9 pase decisive.