Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini” - Antena Sport

Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini"

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini"

Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini”

Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 14:42

Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de câini”

Jucătorii de la Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București este lider în Liga 1, după succesul obținut vineri seară în fața celor de la Hermannstadt. Gruparea alb-roșie va întâlni în următoarea rundă Petrolul, dar disputa nu va avea loc pe Arena Națională.

„Câinii” se vor muta pentru acest joc pe Arcul de Triumf, acolo unde și-au mai disputat în trecut partidele din postura de echipă gazdă. Biletele au fost puse deja în vânzare.

Dinamo – Petrolul se joacă pe Arcul de Triumf

Dinamo București va juca pe teren propriu în etapa cu numărul 24 din Liga 1, însă jocul nu va avea loc pe Arena Națională, din motive ce țin strict de garanția suprafeței de joc.

Din cauza acestui aspect, „câinii” vor găzdui meciul cu Petrolul Ploiești pe Arcul de Triumf. Pe conturile de social media ale clubului, a fost anunțată deja punerea în vânzare a biletelor.

Prețurile biletelor la Dinamo – Petrolul

• VIP Experience – 500 lei
• Tribuna 0 Cat. 1 – 150 lei
• Tribuna 0 Cat. 2 – 100 lei
• Tribuna 2 – 60 lei
• Peluza PCH – 30 lei
• Peluza oaspete – 30 lei

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
