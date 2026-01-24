Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Petrolul! Schimbarea anunțată de „câini” - Antena Sport

Dinamo București este lider în Liga 1, după succesul obținut vineri seară în fața celor de la Hermannstadt. Gruparea alb-roșie va întâlni în următoarea rundă Petrolul, dar disputa nu va avea loc pe Arena Națională.

„Câinii” se vor muta pentru acest joc pe Arcul de Triumf, acolo unde și-au mai disputat în trecut partidele din postura de echipă gazdă. Biletele au fost puse deja în vânzare.

Dinamo – Petrolul se joacă pe Arcul de Triumf

Dinamo București va juca pe teren propriu în etapa cu numărul 24 din Liga 1, însă jocul nu va avea loc pe Arena Națională, din motive ce țin strict de garanția suprafeței de joc.

Din cauza acestui aspect, „câinii” vor găzdui meciul cu Petrolul Ploiești pe Arcul de Triumf. Pe conturile de social media ale clubului, a fost anunțată deja punerea în vânzare a biletelor.

Prețurile biletelor la Dinamo – Petrolul

• VIP Experience – 500 lei

• Tribuna 0 Cat. 1 – 150 lei

• Tribuna 0 Cat. 2 – 100 lei

• Tribuna 2 – 60 lei

• Peluza PCH – 30 lei

• Peluza oaspete – 30 lei