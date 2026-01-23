Dinamo se mută de pe Arena Națională! FCSB, implicată în această modificare - Antena Sport

Dinamo București va schimba stadionul pentru câteva meciuri din această a doua parte a sezonului, fiind nevoită să se mute de pe Arena Națională, acolo unde își disputa jocurile de pe teren propriu.
Concret, din cauza celor de la FCSB, formația antrenată de Zeljko Kopic va juca câteva partide pe stadionul Arcul de Triumf, unde a mai evoluat din postura de „gazdă”.
Dinamo se mută pe Arcul de Triumf
Dinamo are probleme în ceea ce privește disputarea meciurilor de pe teren propriu. Potrivit prosport.ro, programul celor de la FCSB o împiedică pe formația antrenată de Zeljko Kopic să mai joace pe Arena Națională.
FCSB – Fenerbahce este programat pe data de 29 ianuarie, iar pe 1 februarie, campioana României primește pe același stadion vizita celor de la Csikszereda. Astfel, disputa cu Petrolul, programată pe 30, se va juca pe Arcul de Triumf.
Dacă Dinamo – Petrolul s-ar disputa pe Arena Națională, s-ar pierde garanția pe suprafața de joc. Starea gazonului, dar și neînțelegeri cu administratorii micuței arene i-au determinat pe oficialii lui Dinamo să se mute pe cel mai mare stadion al țării. Acum, „câinii” vor juca din nou pe Arc.
