Dinamo așteaptă „salvarea”, după 5 înfrângeri consecutive: „Să vină Pușcaș!”

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 8:12

George Puşcaş. după un gol / Profimedia Images

Două înfrângeri în primele două etape din play-off, iar Dinamo nu mai speră la titlu: a ajuns la 7 puncte de Craiova, cea care a învins-o cu 1-0 în meciul de joi seară. Diferența față de primul loc poate fi chiar de 8 puncte, dacă Rapid câștigă meciul din această seară de la Cluj, cu CFR.

Atacul, marea problemă

„Îl așteptăm pe Pușcaș să fie alături de noi pentru a avea mai multe variante, dar când nu produci în ultimii 20 de metri, este ușor pentru adversar să se apere” a spus Zeljko Kopic după partida cu Craiova.

Dinamo a atacat la meciul cu Craiova cu Musi, Soro și Armstrong. Nu a marcat, deși a avut xG dublu față de adversară: 1.03 la 0.52.

„În toată această parte a sezonului avem probleme care s-au văzut și astăzi (nr joi). Pe contraatac am fost vulnerabili, apoi a trebuit să riscăm mai mult, iar ceea ce fac jucătorii ofensivi nu este suficient. De exemplu Opruț, care este un jucător defensiv, a marcat multe goluri.

Trebuie să ne asumăm mai multe riscuri. Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi. Până în acea ultimă parte, lucrurile stau bine, ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni în față. Nu am ascuns niciodată nimic. În fața unei asemenea apărări, e bine să joci cu centrări, dar știam că nu reușim să fim periculoși nici așa” a mai spus Kopic.

Pușcaș revine după meciurile naționalei

Ajuns la 29 de ani, Pușcaș va juca pentru prima dată în Liga 1 după meciurile echipei naționale cu Turcia și, să sperăm, în finala barajului pentru Mondial. Pușcaș a evoluat ultima dată chiar în Turcia, la Bodrum, cea care a jucat în sezonul 2024/2025 în premieră în prima ligă din Turcia.

Venit în iarnă la Dinamo, Pușcaș e aproape să fie apt de joc după 8 luni în care s-a antrenat pe cont propriu. „Intern știu că e mai bine fizic de cât preconizam. Dar atunci știm că va reveni în cadrul echipei (nr. după pauza internațională)” spune Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Observator
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil
Fanatik.ro
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil
9:07

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
8:54

Ce decizie a luat Istvan Kovacs în minutul 120+2 din Roma – Bologna 3-4! A fost imediat înconjurat de jucători
8:45

Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii”
8:35

Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc
8:31

„Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”
8:21

S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 4 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 5 Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare” 6 Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav