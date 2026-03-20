Dinamo așteaptă „salvarea”, după 5 înfrângeri consecutive: „Să vină Pușcaș!”

Două înfrângeri în primele două etape din play-off, iar Dinamo nu mai speră la titlu: a ajuns la 7 puncte de Craiova, cea care a învins-o cu 1-0 în meciul de joi seară. Diferența față de primul loc poate fi chiar de 8 puncte, dacă Rapid câștigă meciul din această seară de la Cluj, cu CFR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacul, marea problemă

„Îl așteptăm pe Pușcaș să fie alături de noi pentru a avea mai multe variante, dar când nu produci în ultimii 20 de metri, este ușor pentru adversar să se apere” a spus Zeljko Kopic după partida cu Craiova.

Dinamo a atacat la meciul cu Craiova cu Musi, Soro și Armstrong. Nu a marcat, deși a avut xG dublu față de adversară: 1.03 la 0.52.

„În toată această parte a sezonului avem probleme care s-au văzut și astăzi (nr joi). Pe contraatac am fost vulnerabili, apoi a trebuit să riscăm mai mult, iar ceea ce fac jucătorii ofensivi nu este suficient. De exemplu Opruț, care este un jucător defensiv, a marcat multe goluri.

Trebuie să ne asumăm mai multe riscuri. Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi. Până în acea ultimă parte, lucrurile stau bine, ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni în față. Nu am ascuns niciodată nimic. În fața unei asemenea apărări, e bine să joci cu centrări, dar știam că nu reușim să fim periculoși nici așa” a mai spus Kopic.