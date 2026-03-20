Dinamo așteaptă „salvarea”, după 5 înfrângeri consecutive: „Să vină Pușcaș!”

Două înfrângeri în primele două etape din play-off, iar Dinamo nu mai speră la titlu: a ajuns la 7 puncte de Craiova, cea care a învins-o cu 1-0 în meciul de joi seară. Diferența față de primul loc poate fi chiar de 8 puncte, dacă Rapid câștigă meciul din această seară de la Cluj, cu CFR.
Atacul, marea problemă
„Îl așteptăm pe Pușcaș să fie alături de noi pentru a avea mai multe variante, dar când nu produci în ultimii 20 de metri, este ușor pentru adversar să se apere” a spus Zeljko Kopic după partida cu Craiova.
Dinamo a atacat la meciul cu Craiova cu Musi, Soro și Armstrong. Nu a marcat, deși a avut xG dublu față de adversară: 1.03 la 0.52.
„În toată această parte a sezonului avem probleme care s-au văzut și astăzi (nr joi). Pe contraatac am fost vulnerabili, apoi a trebuit să riscăm mai mult, iar ceea ce fac jucătorii ofensivi nu este suficient. De exemplu Opruț, care este un jucător defensiv, a marcat multe goluri.
Trebuie să ne asumăm mai multe riscuri. Nu e destul ceea ce reușim să facem cu jucătorii ofensivi. Până în acea ultimă parte, lucrurile stau bine, ne-ar fi ajutat să avem mai multe opțiuni în față. Nu am ascuns niciodată nimic. În fața unei asemenea apărări, e bine să joci cu centrări, dar știam că nu reușim să fim periculoși nici așa” a mai spus Kopic.
Pușcaș revine după meciurile naționalei
Ajuns la 29 de ani, Pușcaș va juca pentru prima dată în Liga 1 după meciurile echipei naționale cu Turcia și, să sperăm, în finala barajului pentru Mondial. Pușcaș a evoluat ultima dată chiar în Turcia, la Bodrum, cea care a jucat în sezonul 2024/2025 în premieră în prima ligă din Turcia.
Venit în iarnă la Dinamo, Pușcaș e aproape să fie apt de joc după 8 luni în care s-a antrenat pe cont propriu. „Intern știu că e mai bine fizic de cât preconizam. Dar atunci știm că va reveni în cadrul echipei (nr. după pauza internațională)” spune Andrei Nicolescu pentru Digi Sport.
- FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
- „Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”
- S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
- Mihai Pintilii, sfat preţios pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Trebuie lucrat mult cu el pe partea asta”
- Sancţiuni contravenţionale şi interzis pe stadioane după Dinamo – Craiova 0-1