„Normal că au spart ușa”. Președintele Oțelului, toate detaliile după scandalul creat de Ștefan Bană: „Nu se face așa ceva”

Președintele de la Oțelul a oferit toate detaliile, după scandalul creat de Ștefan Bană. Tânărul jucător a făcut dezvăluiri incredibile, după ce și-a anunțat plecarea de la echipă, înainte de finalul sezonului.
Concret, Bană (21 de ani) a fost exclus din lotul celor de la Oțelul, în ziua partidei câștigate cu Farul, scor 3-2. Acesta a explicat că asculta muzică la el în cameră, iar Diego Zivulic a venit și i-a spart ușa, intrând peste el.
Președintele de la Oțelul a rupt tăcerea, după scandalul creat de Ștefan Bană
Ștefan Bană, jucător împrumutat de la Universitatea Craiova, s-a declarat dezamăgit de cum conducerea Oțelului a gestionat conflictele din cadrul echipei.
Ulterior, după mesajul postat de tânărul jucător, Cristi Munteanu a reacționat. Președintele de la Oțelul a dezvăluit că motivul pentru care Ștefan Bană a fost exclus din lot a fost reprezentat de faptul că a ascultat muzică la maxim, cu doar câteva ore înaintea meciului cu Farul.
„Eu pun totul pe seama vârstei, pe seama tinereții lui Bană. Dar nu poți să faci așa ceva chiar înaintea unui meci atât de important pentru soarta clubului nostru. Nu cred că dacă era la Universitatea Craiova și-ar fi permis să facă asta! Nu ai voie să faci așa ceva. Gravitatea este că a făcut asta, că asculta muzică la maxim, când echipa era la odihnă, cu două ore și ceva înainte de un meci în care, din câte știu, el urma să fie titular.
E un copil care are foarte multe calități și care poate ajunge un jucător de valoare, dar să aibă grijă la comportament, că nu se face așa ceva! Da, a fost cum a povestit el pe rețele, Zivulic i-a dat mesaj, nu i-a raspuns, a venit la ușă, a strigat, tot nu i-a răspuins.
Dar nu era la ușă doar Zivulic, erau și maseuri, erau și alții din staf. Normal că au spart ușa. Bană zice că s-a speriat și cred că s-a speriat. Dar nu se mai putea. A pus muzică de operă, urla o soprană de se auzea în tot stadionul.
Cum să faci așa ceva cu doar câteva ore înainte de un meci în care ne jucam viitorul în Superligă?! Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit-o grav!”, a declarat Cristi Munteanu, conform gsp.ro.
De asemenea, președintele de la Oțelul l-a apărat și pe Sârghi și a subliniat că nu s-a ajuns la violență fizică, în conflictul care l-a avut în prim plan pe Ștefan Bană.
„Nu ne trebuia nouă așa ceva, în condițiile în care eram într-un stres enorm, înainte de partida cu Farul. Iar ce a scris el, despre Cristi Sârghi, că l-ar fi făcut «nebun», nu are cum să fie adevărat! Cristi nu și-ar fi permis așa ceva.
A urcat și el acolo, când s-a spart ușa. Nu l-a bătut nimeni, nu s-a pus problema. Dar să faci asta, să trezești toți colegii, nu se face! Plus că Sârghi i-a fost permanent alături lui Bană, în perioada în care a suferit acea depresie”, a mai spus Munteanu.
