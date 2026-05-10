„Normal că au spart ușa”. Președintele Oțelului, toate detaliile după scandalul creat de Ștefan Bană: „Nu se face așa ceva”

Președintele de la Oțelul a oferit toate detaliile, după scandalul creat de Ștefan Bană. Tânărul jucător a făcut dezvăluiri incredibile, după ce și-a anunțat plecarea de la echipă, înainte de finalul sezonului.

Concret, Bană (21 de ani) a fost exclus din lotul celor de la Oțelul, în ziua partidei câștigate cu Farul, scor 3-2. Acesta a explicat că asculta muzică la el în cameră, iar Diego Zivulic a venit și i-a spart ușa, intrând peste el.

Ștefan Bană, jucător împrumutat de la Universitatea Craiova, s-a declarat dezamăgit de cum conducerea Oțelului a gestionat conflictele din cadrul echipei.

Ulterior, după mesajul postat de tânărul jucător, Cristi Munteanu a reacționat. Președintele de la Oțelul a dezvăluit că motivul pentru care Ștefan Bană a fost exclus din lot a fost reprezentat de faptul că a ascultat muzică la maxim, cu doar câteva ore înaintea meciului cu Farul.

„Eu pun totul pe seama vârstei, pe seama tinereții lui Bană. Dar nu poți să faci așa ceva chiar înaintea unui meci atât de important pentru soarta clubului nostru. Nu cred că dacă era la Universitatea Craiova și-ar fi permis să facă asta! Nu ai voie să faci așa ceva. Gravitatea este că a făcut asta, că asculta muzică la maxim, când echipa era la odihnă, cu două ore și ceva înainte de un meci în care, din câte știu, el urma să fie titular.