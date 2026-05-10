Home | Fotbal | Fotbal extern | Mirel Rădoi taie în carne vie după o nouă înfrângere la Gaziantep: “Nu pot accepta niciodată”

Mirel Rădoi taie în carne vie după o nouă înfrângere la Gaziantep: “Nu pot accepta niciodată”

Alex Masgras Publicat: 10 mai 2026, 17:09

Comentarii
Mirel Rădoi taie în carne vie după o nouă înfrângere la Gaziantep: Nu pot accepta niciodată

Mirel Rădoi, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirel Rădoi este pregătit să schimbe foaia la Gaziantep, la scurt timp după sosirea sa în Turcia. Echipa fostului antrenor de la FCSB a pierdut şi meciul cu Goztepe, scor 1-2, iar Gaziantep a ajuns la trei partide consecutive în care pierde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Mirel Rădoi este pregătit să facă schimbări radicale la noua sa echipă. Fără grija retrogradării, ocupând locul 12, cu 37 de puncte, fostul selecţioner a transmis un avertisment pentru toţi jucătorii săi înaintea ultimei etape.

Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă înaintea ultimului meci din acest la Gaziantep: “Probabil pentru ultima dată”

Mirel Rădoi a fost deranjat de atitudinea jucătorilor săi la ultima înfrângere şi vrea să vadă o altă faţă a acestora în meciul de etapa viitoare, cu Başakşehir, de etapa viitoare. Pe antrenorul lui Gaziantep l-a deranjat cel mai mult modul în care s-au comportat jucătorii săi după înfrângerea cu Goztepe. La acel meci, Alex Maxim şi Deian Sorescu au fost integralişti la Gaziantep, în timp ce Denis Drăguş nu a fost în lot.

Astfel, după ultimele declaraţii ale antrenorului român, mai mulţi jucători trebuie să demonstreze la ultimul meci din acest sezon că merită să joace în continuare la Gaziantep:

“Meciul de săptămâna viitoare are o importanță majoră, atât pentru noi, cât și pentru fotbaliștii noștri. Unii dintre jucători vor păși pe teren în acest tricou, în fața suporterilor noștri, probabil pentru ultima dată.

Reclamă
Reclamă

În fotbal, pot accepta oricând o înfrângere. Totuși, nu pot accepta niciodată în echipele mele ca, după un eșec, jucătorii să se comporte de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic sau să văd fotbaliști care nu luptă pe teren și nu sunt afectați de rezultat.

Ne așteptăm la o reacție și la un rezultat total diferite în meciul următor”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit tekspor.net.

Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permiteProdusul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cuplu de români, arestat în Spania pentru uciderea fostului iubit al femeii
Observator
Cuplu de români, arestat în Spania pentru uciderea fostului iubit al femeii
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
Fanatik.ro
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
18:12

„Tăntălăul și gogomanul” au jucat în aceeași echipă! Ce au putut să facă portarul și un fundaș, la ultima fază
17:56

Botoșani – Petrolul 1-1. Moldovenii și-au asigurat locul la barajul de Conference League, unde o vor întâlni pe FCSB
17:40

VideoStories from the cities: Vancouver. Povestea oraşului poreclit “Hollywood din nord”
17:35

„Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri
17:20

Dinamo – FC Argeș LIVE TEXT (19:00). Cu o victorie, „câinii” își consolidează locul patru. Echipele de start
17:05

VIDEO„Magician”. Alexandru Mitriță, gol spectaculos în China. Reușită de zile mari, din lovitură liberă
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Imaginea postată de Andrei Cordea la miezul nopţii, după controversa uriaşă din CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1