Mirel Rădoi taie în carne vie după o nouă înfrângere la Gaziantep: “Nu pot accepta niciodată”

Mirel Rădoi este pregătit să schimbe foaia la Gaziantep, la scurt timp după sosirea sa în Turcia. Echipa fostului antrenor de la FCSB a pierdut şi meciul cu Goztepe, scor 1-2, iar Gaziantep a ajuns la trei partide consecutive în care pierde.

Acum, Mirel Rădoi este pregătit să facă schimbări radicale la noua sa echipă. Fără grija retrogradării, ocupând locul 12, cu 37 de puncte, fostul selecţioner a transmis un avertisment pentru toţi jucătorii săi înaintea ultimei etape.

Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă înaintea ultimului meci din acest la Gaziantep: “Probabil pentru ultima dată”

Mirel Rădoi a fost deranjat de atitudinea jucătorilor săi la ultima înfrângere şi vrea să vadă o altă faţă a acestora în meciul de etapa viitoare, cu Başakşehir, de etapa viitoare. Pe antrenorul lui Gaziantep l-a deranjat cel mai mult modul în care s-au comportat jucătorii săi după înfrângerea cu Goztepe. La acel meci, Alex Maxim şi Deian Sorescu au fost integralişti la Gaziantep, în timp ce Denis Drăguş nu a fost în lot.

Astfel, după ultimele declaraţii ale antrenorului român, mai mulţi jucători trebuie să demonstreze la ultimul meci din acest sezon că merită să joace în continuare la Gaziantep:

“Meciul de săptămâna viitoare are o importanță majoră, atât pentru noi, cât și pentru fotbaliștii noștri. Unii dintre jucători vor păși pe teren în acest tricou, în fața suporterilor noștri, probabil pentru ultima dată.