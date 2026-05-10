„Voiam titlul”. Dan Șucu, la pământ după ce Rapid a pierdut din nou. Victor Angelescu a dat cărțile pe față: „Suportăm cu greu”

Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a suferit o nouă înfrângere. Giuleștenii au fost învinși de U Cluj, scor 0-1, și au ajuns la șapte partide fără victorie, în play-off.

Victor Angelescu s-a declarat dezamăgit de toată lumea din club, inclusiv de Costel Gâlcă. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că și-ar fi dorit ca echipa să se lupte la titlu, însă este un nou sezon ratat.

Victor Angelescu, prima reacție după U Cluj – Rapid 1-0

„S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta. Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

De asemenea, Victor Angelescu a dezvăluit că starea de spirit din vestiarul Rapidului este una greu suportabilă. Acesta nu și-a putut explica motivele dezastrului din play-off, ținând cont de lotul avut la dispoziție de Costel Gâlcă.

Angelescu a mai declarat că și Dan Șucu este extrem de dezamăgit de parcursul echipei, din acest sezon. Giuleștenii speră ca Dinamo să se încurce, în ultimele două runde, pentru a mai spera la o eventuală clasare pe locul patru, loc care duce la barajul de Conference League.