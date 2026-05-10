„Voiam titlul”. Dan Șucu, la pământ după ce Rapid a pierdut din nou. Victor Angelescu a dat cărțile pe față: „Suportăm cu greu”

Victor Angelescu a oferit prima reacție, după ce Rapid a suferit o nouă înfrângere. Giuleștenii au fost învinși de U Cluj, scor 0-1, și au ajuns la șapte partide fără victorie, în play-off.
Victor Angelescu s-a declarat dezamăgit de toată lumea din club, inclusiv de Costel Gâlcă. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că și-ar fi dorit ca echipa să se lupte la titlu, însă este un nou sezon ratat.
Victor Angelescu, prima reacție după U Cluj – Rapid 1-0
„S-a ştiut de la început că obiectivul a fost cupele europene. Eu doream să ne batem la titlu, pentru că suntem Rapid. Eram pe locul 1 după prima etapă de play-off, cum să nu ne gândim la titlu? Nu a fost o greşeală să spunem asta. Sunt dezamăgit de toată lumea. Sunt dezamăgit şi de Costel Gâlcă şi de staff. Sunt dezamăgit şi de jucători. Sunt dezamăgit de toţi. Mai avem doar şanse matematice, dar trebuie să şi jucăm ceva ca să putem să câştigăm”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.
De asemenea, Victor Angelescu a dezvăluit că starea de spirit din vestiarul Rapidului este una greu suportabilă. Acesta nu și-a putut explica motivele dezastrului din play-off, ținând cont de lotul avut la dispoziție de Costel Gâlcă.
Angelescu a mai declarat că și Dan Șucu este extrem de dezamăgit de parcursul echipei, din acest sezon. Giuleștenii speră ca Dinamo să se încurce, în ultimele două runde, pentru a mai spera la o eventuală clasare pe locul patru, loc care duce la barajul de Conference League.
„Suportăm cu greu. După atâtea înfrângeri, ce stare de spirit poţi să ai? Nu poţi fii bine. Nu ştiu dacă de la jucători. Noi am aduşi jucători în iarnă. Se spunea că am făcut una dintre cele mai bune campanii. I-am adus pe Moruţan, pe Paraschiv. Jocul nu e ceea ce trebuie, în primul rând. Nu jucăm decât după ce luăm gol. După atâtea înfrângeri ce putem să spunem? Avem mulţi accidentaţi, dar asta e o chestie internă. Să ai 11 jucători indisponibili nu e o chestie normală. Trebuie să fim realişti, după meciul cu Dinamo nu am jucat decât 30 de minute. După ce luam un gol sau două, ne trezeam şi noi. S-a pierdut ceva.
Teoretic avem un lot mai bun ca anul trecut. Am adus jucători care ar fi trebuit să îmbunătăţească lotul. Este o chestie mentală şi nu găsim soluţia să ieşim din ea. N-ai cum să stai bine mental. Ar fi trebuit să ne trezim. În fiecare săptămână noi pierdem meciuri. E şi menirea antrenorului şi a staff-ului. Au fost jucători care nu au mai performat în play-off.
Ne aşteptam să ne batem la titlu sau măcar să mergem în cupele europene. E o dezamăgire foarte mare. Noi, ca şi conducere, nu avem cum să nu avem partea noastră de vină. Poate sunt lucruri pe care puteam să le facem mai bine. Cel puţin în play-off au fost nişte lucruri care nu trebuiau să se întâmple: conflictul cu Dobre, lucruri care puteau fi gestionate mai bine. Dan Şucu este dezamăgit că am fost atâta timp pe locul 1 şi acum avem doar şanse matematice”, a mai spus Victor Angelescu.
