Dinamo - CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața "feroviarilor" - Antena Sport

Dinamo și CFR Cluj deschid în această seară ultima etapă a turului din sezonul regular cu un meci care va avea loc pe Arena Națională. Ambele formații vin după victorii în Cupa României, însă în campionat situațiile celor două cluburi nu sunt deloc asemănătoare.
Alb-roșii speră să profite de forma slabă a clujenilor și să obțină prima victorie în fața lor după 16 partide în care au înregistrat 12 eșecuri și patru remize. Meciul dintre Dinamo și CFR Cluj de la ora 20:30 va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Echipele probabile
Dinamo vine pe Arena Națională după ce a învins-o în prima etapă din grupele Cupei României pe CS Dinamo, scor 3-1. De cealaltă parte, clujenii au învins și ei în aceeași competiție, după un meci cu CSM Slatina, scor 4-0.
Partida de pe cel mai mare stadion al țării va fi prima pentru clujeni de când Daniel Pancu a fost anunțat oficial drept noul antrenor al “feroviarilor”. Fostul selecționer al României U-21 nu va fi prezent însă pe banca tehnică, el urmând să își intre în atribuții de sâmbătă, astfel că echipa va fi condusă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, cei care au asigurat interimatul și în ultimele două meciuri.
În ultima perioadă, Dinamo nu a avut replică în fața CFR-ului, ultima victorie a alb-roșiilor venind pe data de 6 mai 2017, într-un meci din play-off. Atunci, echipa antrenată de Cosmin Contra câștiga în Gruia grație golurilor lui Steliano Filip, Sergiu Hanca și Claudiu Bumba.
Înainte de meciul din campionat, Dinamo se află pe locul 4, cu 24 de puncte, în timp ce CFR e pe 13, cu tot atâtea puncte.
Echipele probabile la Dinamo – CFR Cluj
Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Roșca – Tabuncic, Toader, Bordușanu, Caragea, Bărbulescu, Mărginean, Pop, Perica, Milanov, Soro
Antrenor: Zeljko Kopic
CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Abeid, Sinyan, M.Ilie, Camora – Fică, K. Keita, Emerllahu – Korenica, L. Munteanu, Biliboc
Rezerve: Vâlceanu – Muhar, Cordea, Cernigoi, Kresic, Zouma, Kun, Slimani, Păun, Djokovic, Perianu, Șfaiț
Antrenor: Laurențiu Rus
Arbitru: Radu Petrescu
Asistenți: Mihai Marica și Ionuț Neacșu
Arbitru VAR: Sebastian Colțescu
Asistent VAR: Claudiu Marcu
Rezervă: Viorel Flueran
Observator: Augustus Constantin
- Gigi Becali a anunţat care e noua “perlă” de la FCSB! “E bombă! Dacă îl laud, devine atomică”
- Cum a ratat Mirel Rădoi super-transferul la Inter? Dezvăluirea lui Giovanni Becali: “Era șansa vieții lui”
- Gigi Becali, replică tare pentru o rivală din Liga 1: “Îl vreau și eu pe Yamal de la Barcelona în iarnă”
- “Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc
- Răzvan Burleanu, interviu în presa maghiară! Ce a putut spune despre Csikszereda