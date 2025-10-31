Dinamo - CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Alb-roșiii caută prima victorie după 8 ani în fața "feroviarilor" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 15:43

Dinamo - CFR Cluj / Colaj Sport Pictures

Dinamo și CFR Cluj deschid în această seară ultima etapă a turului din sezonul regular cu un meci care va avea loc pe Arena Națională. Ambele formații vin după victorii în Cupa României, însă în campionat situațiile celor două cluburi nu sunt deloc asemănătoare.

Alb-roșii speră să profite de forma slabă a clujenilor și să obțină prima victorie în fața lor după 16 partide în care au înregistrat 12 eșecuri și patru remize. Meciul dintre Dinamo și CFR Cluj de la ora 20:30 va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo – CFR Cluj (LIVE TEXT, 20:30). Echipele probabile

Dinamo vine pe Arena Națională după ce a învins-o în prima etapă din grupele Cupei României pe CS Dinamo, scor 3-1. De cealaltă parte, clujenii au învins și ei în aceeași competiție, după un meci cu CSM Slatina, scor 4-0.

Partida de pe cel mai mare stadion al țării va fi prima pentru clujeni de când Daniel Pancu a fost anunțat oficial drept noul antrenor al “feroviarilor”. Fostul selecționer al României U-21 nu va fi prezent însă pe banca tehnică, el urmând să își intre în atribuții de sâmbătă, astfel că echipa va fi condusă de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, cei care au asigurat interimatul și în ultimele două meciuri.

În ultima perioadă, Dinamo nu a avut replică în fața CFR-ului, ultima victorie a alb-roșiilor venind pe data de 6 mai 2017, într-un meci din play-off. Atunci, echipa antrenată de Cosmin Contra câștiga în Gruia grație golurilor lui Steliano Filip, Sergiu Hanca și Claudiu Bumba.

Înainte de meciul din campionat, Dinamo se află pe locul 4, cu 24 de puncte, în timp ce CFR e pe 13, cu tot atâtea puncte.

Echipele probabile la Dinamo – CFR Cluj

Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Kyriakou, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi

Rezerve: Roșca – Tabuncic, Toader, Bordușanu, Caragea, Bărbulescu, Mărginean, Pop, Perica, Milanov, Soro

Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Abeid, Sinyan, M.Ilie, Camora – Fică, K. Keita, Emerllahu – Korenica, L. Munteanu, Biliboc

Rezerve: Vâlceanu – Muhar, Cordea, Cernigoi, Kresic, Zouma, Kun, Slimani, Păun, Djokovic, Perianu, Șfaiț

Antrenor: Laurențiu Rus

Arbitru: Radu Petrescu

Asistenți: Mihai Marica și Ionuț Neacșu

Arbitru VAR: Sebastian Colțescu

Asistent VAR: Claudiu Marcu

Rezervă: Viorel Flueran

Observator: Augustus Constantin

