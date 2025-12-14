Dinamo - Metaloglobus 4-0. "Câinii" fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dinamo – Metaloglobus 4-0. “Câinii” fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid

Dan Roșu Publicat: 14 decembrie 2025, 19:45

Dinamo – Metaloglobus 4-0. Câinii fac spectacol și se apropie la doar un punct de liderul Rapid

Dinamo - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Dinamo București a făcut spectacol pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 20 a primei ligi.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a marcat de patru ori în poarta echipei nou promovate și s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Rapid București.

Dinamo – Metaloglobus 4-0

Final de meci! 

Min. 90+2: GOL DINAMO! Cîrjan se distrează cu defensiva adversă și punctează și el.

Min. 76: GOL DINAMO! Stipe Perica marchează cu o lovitură de cap perfectă.

Min. 68: GOL DINAMO! Cristi Mihai dublează avantajul „câinilor”.

Min. 56: Mare ocazie de gol pentru Dinamo! Cîrjan ratează o șansă uriașă de a marca.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condițieUn alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
Pauză pe Arena Națională! 

Min. 24: GOL DINAMO! Alberto Soro deschide scorul pentru „câini” cu o super-execuție!

Min. 9: Ocazie importantă de gol pentru oaspeți! Neacșu șutează la colțul lung, intervine însă Epassy.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

  • Dinamo: Epassy – Sivis, Mărginean, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Ad. Mazilu.Rezerve: Roșca – Licaciu, Tabuncic, Perica, Cr. Mihai, C. Soare, M. Toader, Ikoko, L. Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
  • Metaloglobus: Gavrilaș – R. Neacșu, A. Camara, Aggoun, A. Sava – L. Lis, Bruno Moreira, Sabater, Zakir – Huiban, Ely Fernandes. Rezerve: Nedelcovici – Visic, Ubbink, Abbey, G. Dumitru, M. Tache, Celaj, M. Sârbu, Al. Gheorghe, Hadzic. Antrenor: Mihai Teja

Dinamo – Metaloglobus e duminică, la 17:45

De partea cealaltă, Metaloglobus e pe ultimul loc, cu doar 11 puncte, dar ilfovenii vin după a doua victorie a sezonului, 2-1 cu Farul lui Gică Hagi.

În meciul tur, Dinamo s-a impus cu 1-0, după un gol marcat de Cătălin Cîrjan în primul sfert de oră al partidei.

Zeljko Kopic: “Sunt buni”

“Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei.

Vom da totul pentru cele trei puncte. Jucăm în fața suporterilor. Echipa este în formă bună, iar din primul minut vom încerca să ne facem jocul. Boateng și Caragea au 4 cartonașe galbene. Toți jucătorii trebuie să fie la cel mai bun nivel. Trebuie să luăm cele trei puncte, este foarte important”, a spus Kopic, înainte de meciul cu Metaloglobus.

Dinamoviştii, cu gândul la titlu

Cătălin Cîrjan vrea titlul cu Dinamo în acest sezon şi rugămintea lui a mers şi către Moş Crăciun. Câinii vor maximum de puncte din ultimele două dueluri din 2025, cu Metaloglobus şi UTA.

“Sperăm la încă două victorii în campionat, să terminăm sus în clasament, astfel vom considera că va fi un an foarte bun pentru noi. Pentru mine, Crăciunul înseamnă familie.

Anul ăsta, i-am cerut titlul! Sperăm să ni-l aducă! Mă bucur să stăm cu copii, mai stăm o oră dacă e nevoie, sigur nu scap”, a declarat căpitanul dinamoviștilor.

