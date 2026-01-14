Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Dinamo poate da o adevărată lovitură financiară în această iarnă, după ce a primit o ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan. Mijlocașul de 23 de ani se poate despărți de „câini”, înainte de reluarea campionatului.

O echipă din Ucraina este dispusă să ofere patru milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan, jucător cotat la suma de 2,5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Dinamo poate da lovitura: ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan

Metalist 1925 Harkov, echipă din prima ligă din Ucraina, a înaintat oferta pentru căpitanul lui Dinamo, notează fanatik.ro. Dacă trupa lui Zeljko Kopic l-ar vinde pe mijlocaș, ar fi cel mai scump transfer realizat de „câini” în ultimii ani.

Suma ar reprezenta una uriașă pentru Dinamo, ținând cont de faptul că echipa se află într-un deficit financiar, fapt dezvăluit de Andrei Nicolescu recent: „Pentru 2026, cea mai mare provocare va fi să ne atingem limita din 2025, pe care eu o consider foarte sus, și, în același timp, să putem, din punct de vedere financiar, să echilibrăm, pentru că suntem într-o balanță și într-un deficit destul de mare față de ce prognozasem la începutul anului”, spunea președintele „câinilor”, la 48 TV.

Totodată, o eventuală vânzare a lui Cătălin Cîrjan în Ucraina ar fi o pierdere enormă pentru Zeljko Kopic. Mijlocașul este căpitanul echipei și unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”, din acest sezon, el reușind chiar să ajungă la echipa națională.