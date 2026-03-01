Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: "Cu siguranță vor fi decisive" - Antena Sport

Costel Gâlcă la conferinţa de presă de după derby-ul pierdut cu FCSB / AntenaSport

Costel Gâlcă a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar printre altele antrenorul a vorbit și despre lupta pentru primele șase și pentru campionat. Tehnicianul alb-vișiniilor crede că prima parte a play-off-ului poate să își spună cuvântul în ceea ce privește câștigătoarea titlului din Liga 1.

Rapid este una dintre candidatele la titlu din Liga 1, dar până să ajungă se se lupte în play-off giuleștenii mai au de jucat în sezonul regular contra Unirii Slobozia și Universității Craiova.

Înainte de meciul care va avea loc la Ialomița, Gâlcă a vorbit în fața jurnaliștilor și a abordat mai multe subiecte, printre care ce îi așteaptă contra trupei lui Niculescu, problemele de arbitraj din România, conflictul apărut recent în Orient sau despre lupta pentru Top 6.

Gâlcă vede turul play-off-ului decisiv

Antrenorul de 53 de ani care a făcut momentan un sezon bun alături de Rapid a declarat că FC Argeș ar merita să fie în play-off, piteștenii având șansa să obțină “biletul” în cazul în care o învinge pe Dinamo duminică diseară sau dacă FCSB se încurcă în duelul cu UTA.

În ceea ce privește lupta la titlu, Gâcă a spus că primele meciuri odată cu intrarea în play-off pot decide campioana de la finalul sezonului.