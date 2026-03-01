Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: "Cu siguranță vor fi decisive" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: “Cu siguranță vor fi decisive”

Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: “Cu siguranță vor fi decisive”

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 17:38

Comentarii
Costel Gâlcă știe unde se va juca titlul din Liga 1: Cu siguranță vor fi decisive

Costel Gâlcă la conferinţa de presă de după derby-ul pierdut cu FCSB / AntenaSport

Costel Gâlcă a susținut recent conferința de presă premergătoare partidei dintre Unirea Slobozia și Rapid, iar printre altele antrenorul a vorbit și despre lupta pentru primele șase și pentru campionat. Tehnicianul alb-vișiniilor crede că prima parte a play-off-ului poate să își spună cuvântul în ceea ce privește câștigătoarea titlului din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid este una dintre candidatele la titlu din Liga 1, dar până să ajungă se se lupte în play-off giuleștenii mai au de jucat în sezonul regular contra Unirii Slobozia și Universității Craiova.

Înainte de meciul care va avea loc la Ialomița, Gâlcă a vorbit în fața jurnaliștilor și a abordat mai multe subiecte, printre care ce îi așteaptă contra trupei lui Niculescu, problemele de arbitraj din România, conflictul apărut recent în Orient sau despre lupta pentru Top 6.

Gâlcă vede turul play-off-ului decisiv

Antrenorul de 53 de ani care a făcut momentan un sezon bun alături de Rapid a declarat că FC Argeș ar merita să fie în play-off, piteștenii având șansa să obțină “biletul” în cazul în care o învinge pe Dinamo duminică diseară sau dacă FCSB se încurcă în duelul cu UTA.

În ceea ce privește lupta la titlu, Gâcă a spus că primele meciuri odată cu intrarea în play-off pot decide campioana de la finalul sezonului.

Reclamă
Reclamă

Nu știu cine vine în play-off, e o luptă strânsă, am mai spus-o și în alte conferințe, FC Argeș merită să fie acolo, cu siguranță au opțiunile lor, mai sunt meciuri de jucat, fotbalul e uneori imprevizibil.

Sunt puține puncte între echipele de sus, vedem ce va fi, cum vor aborda echipele meciurile, cu siguranță vor fi decisive primele 4-5 meciuri din play-off“, a spus Costel Gâlcă la conferința de presă.

A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietateA dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Cine e femeia care stârnește controverse cu ipostazele în care apare, la 73 de ani. S-a fotografiat cu unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume
Fanatik.ro
Cine e femeia care stârnește controverse cu ipostazele în care apare, la 73 de ani. S-a fotografiat cu unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume
17:26
LIVE SCOREFulham – Tottenham 2-1. Radu Drăgușin, în centrul unei faze controversate la golul 1 primit de Spurs
17:24
Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: “Care e problema?”
17:16
Şase meciuri amânate în Liga Campionilor Asiei şi Liga Campionilor Asiei 2 din cauza războiului din Orient! Anunţul AFC
17:09
“Mai sunt șanse la Scudetto?”. Ce a spus Allegri despre lupta cu Interul lui Chivu și Derby della Madonnina
16:44
Controversă uriaşă în Fulham – Tottenham, cu Radu Drăguşin în prim-plan! Igor Tudor “a luat foc”. Explicaţia Premier League
16:40
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial