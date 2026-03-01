Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: "Care e problema?" - Antena Sport

Închide meniul
Pep Guardiola, dezamăgit de fanii care au huiduit în pauza pentru jucătorii care ţin Ramadanul: “Care e problema?”

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 17:24

Comentarii
Pep Guardiola, în Leeds - Manchester City / Profimedia

Aşa cum face de mai mulţi ani, Premier League a autorizat o pauză pentru a permite jucătorilor care ţin Ramadanul să-şi întrerupă postul. Însă în timpul meciului dintre Leeds şi Manchester City (0-1) de sâmbătă, întreruperea jocului a fost huiduită de o parte din suporterii de pe Elland Road, ceea ce l-a deranjat pe tehnicianul Pep Guardiola.

“Trăim într-o lume modernă, nu-i aşa? Vedeţi ce se întâmplă în lume astăzi. Respectarea religiei şi a diversităţii este esenţială. Premier League spune că se pot acorda una sau două minute pentru ca jucătorii să-şi întrerupă postul. Le-am dat nişte vitamine pentru că Cherki şi Aït-Nouri nu mâncaseră astăzi. Nimic mai mult. Care este problema?”, a spus Guardiola.

Prezent la conferinţa de presă, antrenorul secund al echipei Leeds, Edmund Riemer, a explicat mai întâi că nu a auzit „prea multe”, fiind „pe deplin concentrat pe meci”. Apoi a precizat, în declaraţii preluate de presa engleză: „Dar am auzit despre asta. Este evident că unii suporteri au făcut asta (au fluierat jucătorii de la City, n.r.), aşa că trebuie să învăţăm din asta. Este dezamăgitor, trebuie să facem mai bine data viitoare.”

Asociaţia Kick It Out, care luptă împotriva tuturor formelor de intoleranţă în fotbal, a denunţat, de asemenea, fluierăturile auzite în tribune la Elland Road: „Este extrem de dezamăgitor faptul că unii suporteri ai echipei Leeds au huiduit jucătorii echipei Manchester City atunci când aceştia şi-au întrerupt postul. Întreruperea meciului pentru a permite jucătorilor musulmani să-şi întrerupă postul în timpul Ramadanului este un protocol stabilit de mai mulţi ani.”

„Este un element important pentru a face fotbalul mai primitor pentru jucătorii şi comunităţile musulmane. Dar, după cum arată reacţia din această seară, fotbalul mai are încă un drum lung de parcurs în ceea ce priveşte educaţia şi acceptarea”, a precizat asociaţia.

