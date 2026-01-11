Dinamo pregătește un nou transfer. Fostul coleg al lui Lamine Yamal, gata să joace în România - Antena Sport

Dinamo este aproape să realizeze un nou transfer în această perioadă de mercato, după ce l-a adus pe Valentin Țicu și s-a înțeles și cu Matteo Duțu, cel de-al doilea nefiind momentan confirmat. Formația alb-roșie ar urma să îl aducă pe tânărul Ianis Târbă, jucător de bandă care a trecut prin La Masia, celebra academie a Bacelonei.
Dinamo își dorește să aducă întăriri pentru a doua parte din sezonul actual, în contextul în care echipa își dorește să se lupte pentru un loc de cupe europene și să țintească inclusiv titlul dacă e posibil. Până acum, alb-roșiii au oficializat o singură mutare, însă conducerea ar mai pregăti câteva transferuri pentru Zeljko Kopic.
Dinamo îl poate aduce pe Ianis Târbă în România
Echipa care a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Liga 1 a pus ochii pe Ianis Târbă, un fotbalist de 19 ani născut în Spania, la Mollerussa. Posibila mutare a fost anunțată de jurnalistul iberic Angel Garcia, care este colaborator la publicația abc.es.
“Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo“, a transmis omul din presa spaniolă. Extremă dreaptă cu prezențe la echipele României de tineret, inclusvi la Europeanul U-19 din 2025, Târbă se află din 2022 la academia celor de la Celta Vigo, fiind promovat de vara trecută la echipa a doua.
Până să vină la echipa galiciană, tânărul a fost membru al academiei La Masia, unde a petrecut cinci ani din juniorat. Acolo, Târbă a fost coechipier cu jucători precum Lamine Yamal, Marc Guiu sau Hector Fort.
În cazul în care mutarea fotbalistului de bandă la Dinamo se va concretiza, el se va alătura unei liste de fotbaliști tineri aduși de alb-roșii din străinătate. Adrian Caragea, Andrei Mărginean, Luca Bărbulescu și Adrian Mazilu sunt exemplelele din ultima perioadă care confirmă o strategie abordată de club.
