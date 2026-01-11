Dinamo pregătește un nou transfer. Fostul coleg al lui Lamine Yamal, gata să joace în România - Antena Sport

Dinamo este aproape să realizeze un nou transfer în această perioadă de mercato, după ce l-a adus pe Valentin Țicu și s-a înțeles și cu Matteo Duțu, cel de-al doilea nefiind momentan confirmat. Formația alb-roșie ar urma să îl aducă pe tânărul Ianis Târbă, jucător de bandă care a trecut prin La Masia, celebra academie a Bacelonei.

Dinamo își dorește să aducă întăriri pentru a doua parte din sezonul actual, în contextul în care echipa își dorește să se lupte pentru un loc de cupe europene și să țintească inclusiv titlul dacă e posibil. Până acum, alb-roșiii au oficializat o singură mutare, însă conducerea ar mai pregăti câteva transferuri pentru Zeljko Kopic.

Dinamo îl poate aduce pe Ianis Târbă în România

Echipa care a încheiat anul 2025 pe locul 4 în Liga 1 a pus ochii pe Ianis Târbă, un fotbalist de 19 ani născut în Spania, la Mollerussa. Posibila mutare a fost anunțată de jurnalistul iberic Angel Garcia, care este colaborator la publicația abc.es.

“Ianis Târbă pleacă în România pentru a juca la Dinamo“, a transmis omul din presa spaniolă. Extremă dreaptă cu prezențe la echipele României de tineret, inclusvi la Europeanul U-19 din 2025, Târbă se află din 2022 la academia celor de la Celta Vigo, fiind promovat de vara trecută la echipa a doua.

Până să vină la echipa galiciană, tânărul a fost membru al academiei La Masia, unde a petrecut cinci ani din juniorat. Acolo, Târbă a fost coechipier cu jucători precum Lamine Yamal, Marc Guiu sau Hector Fort.