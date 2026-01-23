Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt - Antena Sport

Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt. Partida din etapa a 23-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro.
În cazul unei victorii, „câinii” lui Zeljko Kopic vor urca provizoriu pe primul loc în campionat. Fanii au venit să-și încurajeze favoriții, în noaptea de dinaintea partidei cu sibienii lui Dorinel Munteanu.
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt
Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au ajuns în după-amiaza zilei de joi la Sibiu. Seara, fanii au venit în fața hotelului unde erau cazați „câinii” și au făcut spectacol.
„Să știe toată lumea cine e Dinamo”, au scandat fanii „câinilor”, jucătorii lui Zeljko Kopic ieșind în fața hotelului pentru a asista la show-ul făcut de suporteri.
În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională.
Dinamo ocupă locul al treilea, cu 41 de puncte, după 22 de meciuri disputate. „Câinii” sunt la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, care în această rundă se va duela cu Botoșani.
În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”.
- Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor!
- Cine va arbitra derby-ul FCSB – CFR Cluj. „Centralul” a fost lăudat de Gigi Becali: „E om bun”
- Primul mesaj postat de Olimpiu Moruțan, după ce s-a întors în România pentru a semna cu Rapid
- Veste excelentă pentru Dinamo. Kennedy Boateng, așteptat să semneze un nou contract: „Ne-am strâns mâna”
- Un nou transfer pentru CFR Cluj! Jucătorul a fost prezentat oficial