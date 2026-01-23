Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt

Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 10:33

Comentarii
Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt

Fanii lui Dinamo, înaintea meciului cu Hermannstadt/ Colaj Radio Dinamo 1948

Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt. Partida din etapa a 23-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 În cazul unei victorii, „câinii” lui Zeljko Kopic vor urca provizoriu pe primul loc în campionat. Fanii au venit să-și încurajeze favoriții, în noaptea de dinaintea partidei cu sibienii lui Dorinel Munteanu. 

 Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt 

 Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au ajuns în după-amiaza zilei de joi la Sibiu. Seara, fanii au venit în fața hotelului unde erau cazați „câinii” și au făcut spectacol. 

 „Să știe toată lumea cine e Dinamo”, au scandat fanii „câinilor”, jucătorii lui Zeljko Kopic ieșind în fața hotelului pentru a asista la show-ul făcut de suporteri. 

Reclamă
Reclamă

 În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională. 

 Dinamo ocupă locul al treilea, cu 41 de puncte, după 22 de meciuri disputate. „Câinii” sunt la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, care în această rundă se va duela cu Botoșani.  

 În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”. 

Povestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasamentPovestea tragică a Corinei, tânăra moartă alături de fetiţa ei de 5 ani pe A1 spre Deva. Crescuse în plasament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Observator
Avertismentul amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Fanatik.ro
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
10:21
Carlos Alcaraz i-a depășit pe Djokovic, Nadal și Federer. Calificare fără emoții în optimi la Australian Open
9:55
Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce șanse are campioana să se califice în play-off-ul Europa League
9:33
„Așa a făcut toată viața lui”. Denis Alibec, șanse mari să plece de la FCSB, după eșecul cu Dinamo Zagreb
9:24
Alegeri la Barcelona: cu cine va lupta Joan Laporta
9:14
Au trecut aproape 1.000 de zile! Record impresionant stabilit de Aryna Sabalenka
9:08
Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia