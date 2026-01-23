Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu. Fanii au făcut spectacol înaintea meciului cu Hermannstadt - Antena Sport

Fanii lui Dinamo, înaintea meciului cu Hermannstadt/ Colaj Radio Dinamo 1948

Dinamo a avut parte de o primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt. Partida din etapa a 23-a din Liga 1 se va disputa azi, de la ora 20:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul unei victorii, „câinii” lui Zeljko Kopic vor urca provizoriu pe primul loc în campionat. Fanii au venit să-și încurajeze favoriții, în noaptea de dinaintea partidei cu sibienii lui Dorinel Munteanu.

Dinamo, primire spectaculoasă la Sibiu, înaintea meciului cu Hermannstadt

Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au ajuns în după-amiaza zilei de joi la Sibiu. Seara, fanii au venit în fața hotelului unde erau cazați „câinii” și au făcut spectacol.

„Să știe toată lumea cine e Dinamo”, au scandat fanii „câinilor”, jucătorii lui Zeljko Kopic ieșind în fața hotelului pentru a asista la show-ul făcut de suporteri.