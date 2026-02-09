Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul - FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?” - Antena Sport

Închide meniul
Discurs dur după ce l-a faultat pe Bîrligea și a fost eliminat în Oțelul – FCSB 1-4: „Cum au gândit arbitrii așa?”

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 8:37

Diego Zivulic, eliminat în Oțelul - FCSB 1-4/ Captură PrimaSport

Diego Zivulic a avut un discurs dur, după ce l-a faultat pe Daniel Bîrligea și a fost eliminat în duelul dintre Oțelul și FCSB, încheiat cu scorul de 1-4. Jucătorul gălățenilor s-a plâns de arbitraj. 

Zivulic l-a călcat pe gleznă pe Bîrligea în minutul 54, însă arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat fault în primă fază. Acesta a fost chemat să revadă faza la VAR, iar ulterior l-a eliminat pe fundașul gălățenilor. 

Diego Zivulic, discurs dur după eliminarea din Oțelul – FCSB 1-4 

Diego Zivulic s-a revoltat, după cartonașul roșu încasat, și a transmis că decizia a fost una mult prea dură. El a subliniat că nu a fost un fault făcut intenționat asupra atacantului de la FCSB.  

„După ce au început ei mai bine meciul, noi am revenit și am condus cu 1-0. Dar, din păcate am făcut două greșeli și am intrat la pauză în dezavantaj. 

S-a întâmplat ce s-a întâmplat! Din păcate am luat cartonaș roșu și sunt dezamăgit și frustrat! Nu a fost intenție deloc, asta pot să vă spun. 

M-am dus cu piciorul, prin exterior, dar când am aterizat cu talpa l-am călcat pe Bîrligea. Arbitrul nici măcar nu fluierase fault. Ce pot să mai spun? 

Știu că a fost contact, că m-am dus acolo să scot mingea, dar intenția mea nu a fost să îl accidentez. La Botoșani, la ultimul meci, același lucru a fost! Când am fost călcat, nici măcar galben nu s-a dat! Nu știu cum au făcut arbitrii de au gândit așa! 

Mai sunt 4 meciuri până la sfârșitul sezonului regulat și vom face totul să ne batem până în ultima clipă (n.r. pentru calificarea în play-off)”, a declarat Diego Zivulic, conform digisport.ro, după Oțelul – FCSB 1-4. 

