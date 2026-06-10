“Discuții deschise pentru Cîrjan și Musi”. Dinamo poate suferi două pierderi uriașe în vară

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că echipa sa este în discuții pentru posibilele plecări ale lui Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Oficialul clubului a ținut totuși să transmită că momentan nu a fost înaintată nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre cei doi.

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Dinamo intră într-o fază de reconstrucție după plecările mai multor jucători de bază, culminate cu despărțirea de Zeljko Kopic produsă săptămâna trecută. Cu Nuno Campos antrenor, alb-roșiii vor fi nevoiți să se descurce fără jucători precum Kennedy Boateng, Maxime Sivis sau Valentin Țicu din sezonul viitor, situația lui Eddy Gnahore fiind la rândul ei incertă.

Dinamo mai poate pierde jucători de bază. Interes din străinătate pentru Cîrjan și Musi

Pe lângă plecările menționate anterior care sunt deja cunoscute, Dinamo ar mai putea să se despartă de fotbaliști extrem de importanți din lot. Recent, Andrei Nicolescu a declarat că există interes din străinătate pentru Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi, două “produse de export” de valoare din vestiarul alb-roșiilor. Momentan însă nu s-a făcut nicio ofertă pentru niciunul dintre ei.

“(n.r. Dinamo are vreo ofertă pentru vreun jucător?) Ofertă scrisă nu, dar există două discuţii deschise: una pentru Cîrjan, una pentru Musi. Din străinătate, da“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit primasport.ro.

Contractele lui Cîrjan și Musi expiră în același timp, în vara anului 2029. În sezonul trecut, căpitanul lui Dinamo a fost dorit de Sturm Graz și de Metalist Harkov, însă fotbalistul s-a împotrivit în ambele rânduri.