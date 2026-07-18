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„Doar gândește-te!” Bănel Nicoliță, sfat important pentru Denis Drăguș: „Îți dă posibilitatea asta!”

Alex Ioniță Publicat: 18 iulie 2026, 16:58

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„Doar gândește-te! Bănel Nicoliță, sfat important pentru Denis Drăguș: „Îți dă posibilitatea asta!

FOTO: Sportpictures

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Bănel Nicoliță a venit cu un sfat important pentru Denis Drăguș! Fostul jucător este de părere că internaționalul român ar trebui să semneze cu FCSB, în această perioadă de mercato.

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Denis Drăguș este unul dintre preferații lui Gigi Becali și se află în vârful listei pentru acaestă perioadă de mercato, alături de Florinel Coman. În momentul de față, românul se află în cantonamentul celor de la Trabzonspor.

Ce i-a transmis Bănel Nicoliță lui Denis Drăguș

În opinia lui Bănel Nicoliță, Denis Drăguș ar avea doar avantaje dacă ar alege să semneze cu FCSB. Fostul jucător a explicat că atacantul român poate ajunge la salarii uriașe în lumea arabă, în situația în care ar avea 2 sezoane bune în tricoul echipei lui Gigi Becali.

„Sper să se ajungă la un acord cu Drăguș. Dacă jucătorul își dorește foarte mult să ajunge la FCSB, va ajunge. FCSB îți poate da șansa să joci în grupele Conference. Te califici și te vede toată lumea. Câștigi campionatul, joci în Champions League, iar peste doi ani te duci la arabi și nu mai ai salariu de 300.000-400.000 de euro, ci de patru-cinci ori mai mult.

FCSB îți dă posibilitatea să câștigi mulți bani dacă și tu vii și joci bine. Eu sunt sigur că și Drăguș gândește la fel. Dacă va juca bine, va prinde un contract afară, la o echipă din Golf.

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Drăguș are forță, viteză, inteligență, tehnică, joacă foarte bine pentru echipă și simte foarte bine spațiile. Îmi place foarte mult. Un atacant bun, bun! Gândește-te cum ar fi Tănase, Bîrligea, Drăguș. Doar gândește-te! Tavi Popescu poate juca în spatele lor, număr 10, iar Gnahore la mijloc. FCSB va arăta altfel anul ăsta și se va bate la titlu cu siguranță. Eu zic că titlul va fi anul ăsta la FCSB

FCSB poate ajunge în grupa principală din Conference League cu jucătorii pe care i-a luat și care vor mai fi luați. Sper să vină și Drăguș, iar atunci vom face o echipă stelară”, a spus Bănel Nicoliță, citat de sport.ro.

„Îl așteptăm”. Gigi Becali, un nou anunț despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB, după victoria cu FC Argeș

Gigi Becali a oferit noi declarații despre posibilul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că în continuare sunt șanse ca atacantul să se alăture echipei sale, în această vară.

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Gigi Becali a vorbit despre mutările pregătite la echipa sa după victoria fără emoții cu FC Argeș, scor 2-0, din prima etapă de Liga 1. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.

Gigi Becali a dezvăluit că îl așteaptă pe Denis Drăguș la FCSB. Acesta a subliniat că nu se mai grăbește în privința realizării transferurilor, mărturisind că sunt șanse să mai aducă un mijlocaș.

„Îl așteptăm pe Drăguș, s-ar putea să mai luăm un mijlocaș. Până în septembrie avem timp. Nu mai iau așa jucători, plătesc, cât costă, costă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – FC Argeș 2-0.

Denis Drăguș s-a întors la echipa cu care mai are contract până în 2027, Trabzonspor, după împrumuturile la Eyupspor și Gaziantep, din sezonul trecut. Atacantul român a plecat în cantonament alături de turci, având însă șanse mari să plece, după cum au anunțat turcii în repetate rânduri.

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