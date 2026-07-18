„Doar gândește-te!” Bănel Nicoliță, sfat important pentru Denis Drăguș: „Îți dă posibilitatea asta!”

Bănel Nicoliță a venit cu un sfat important pentru Denis Drăguș! Fostul jucător este de părere că internaționalul român ar trebui să semneze cu FCSB, în această perioadă de mercato.

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Denis Drăguș este unul dintre preferații lui Gigi Becali și se află în vârful listei pentru acaestă perioadă de mercato, alături de Florinel Coman. În momentul de față, românul se află în cantonamentul celor de la Trabzonspor.

Ce i-a transmis Bănel Nicoliță lui Denis Drăguș

În opinia lui Bănel Nicoliță, Denis Drăguș ar avea doar avantaje dacă ar alege să semneze cu FCSB. Fostul jucător a explicat că atacantul român poate ajunge la salarii uriașe în lumea arabă, în situația în care ar avea 2 sezoane bune în tricoul echipei lui Gigi Becali.

„Sper să se ajungă la un acord cu Drăguș. Dacă jucătorul își dorește foarte mult să ajunge la FCSB, va ajunge. FCSB îți poate da șansa să joci în grupele Conference. Te califici și te vede toată lumea. Câștigi campionatul, joci în Champions League, iar peste doi ani te duci la arabi și nu mai ai salariu de 300.000-400.000 de euro, ci de patru-cinci ori mai mult.

FCSB îți dă posibilitatea să câștigi mulți bani dacă și tu vii și joci bine. Eu sunt sigur că și Drăguș gândește la fel. Dacă va juca bine, va prinde un contract afară, la o echipă din Golf.