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David Benavides, prezentat oficial la Dinamo. Anunțul făcut de „câini”

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 15:59

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David Benavides, prezentat oficial la Dinamo. Anunțul făcut de câini”

David Benavides, prezentat oficial la Dinamo/ Instagram Dinamo

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David Benavides (23 de ani) a fost prezentat oficial la Dinamo. Fundașul dreapta spaniol îl va înlocui pe Maxime Sivis, jucător ca și transferat în Rusia.

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David Benavides a semnat cu Dinamo cu o zi înainte ca echipa lui Nuno Campos să debuteze în noul sezon de Liga 1. „Câinii” se vor duela cu Petrolul duminică, de la ora 19:30.

David Benavides, prezentat oficial la Dinamo

David Benavides a semnat cu Dinamo un contract valabil pe două sezoane, având opțiunea de prelungire pe încă unul.

Bine ai venit, Darío Benavides!

Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru fundaș spaniol de la echipa belgiană La Louvière.

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Darío evoluează pe postul de fundaș dreapta, fiind format de academia celor de la UD Almería și Sevilla FC, echipa pentru care a debutat în La Liga.

De-a lungul carierei sale a evoluat pentru echipele Sevilla Atlético și La Louvière.

În sezonul recent încheiat, Darío a evoluat în 23 de meciuri și a oferit 2 pase decisive pentru La Louvière în prima ligă din Belgia. Noul nostru jucător a semnat un contract valabil pentru două sezoane, până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

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Îi dorim mult succes lui Darío și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”, a anunțat Dinamo, pe rețelele de socializare.

În vârstă de 23 de ani, Benavides este un produs al academiilor Almeria și Sevilla, iar cea mai importantă perioadă din cariera sa a fost petrecută la clubul andaluz. Benavides a evoluat în special pentru Sevilla Atletico, însă a reușit să debuteze și pentru prima echipă, bifând apariții atât în La Liga, cât și în Cupa Spaniei.

În vara anului trecut, fundașul a făcut pasul în Belgia, unde a semnat cu RAAL La Louviere. În sezonul precedent a evoluat în 20 de partide de campionat, confirmând că poate face față la nivelul primei ligi și acumulând experiență într-un campionat competitiv.

Maxime Sivis, vândut pe suma de 750.000 de euro de Dinamo

Negocierile dintre Dinamo şi cei de la Orenburg s-au finalizat cu succes, notează prosport.ro. „Câinii” vor încasa suma de 750.000 de euro în schimbul lui Maxime Sivis, fiind incluse şi bonusurile în aceşti bani.

Oficialii „câinilor” au făcut un profit considerabil în urma transferului titularului din flancul drept al defensivei. Sivis a fost transferat gratis de Dinamo, în iulie 2024, de la Guingamp.

Maxime Sivis a bifat 36 de meciuri la Dinamo în sezonul trecut, în toate competiţiile. El a reuşit să marcheze două goluri, în meciurile cu Oţelul şi Petrolul din turul sezonului regular, oferind tot atâtea pase decisive.

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