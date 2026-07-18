Aymen Boutoutaou, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta al treilea jucător transferat

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Mijlocașul s-a despărțit de Sochaux și a semnat cu roș-albaștri, fiind al treilea transfer al verii realizat de Gigi Becali, după Ronny Labonne și Eddy Gnahore.

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Aymen Boutoutaou a fost prezent în Ghencea, la meciul câștigat de FCSB cu FC Argeș, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon de Liga 1.

Aymen Boutoutaou, prezentat oficial la FCSB

Aymen Boutoutaou a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu FCSB, urmând să îmbrace tricoul cu numărul 28. Mijlocașul francez a efectuat deja primele antrenamente alături de noii colegi.

„FCSB anunță transferul lui Aymen Boutoutaou, de la FC Sochaux-Montbéliard.

Atacantul francez în vârstă de 25 de ani a semnat un contract valabil pentru trei sezoane și va purta tricoul cu numărul 28.