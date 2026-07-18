„Îl așteptăm”. Gigi Becali, un nou anunț despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB, după victoria cu FC Argeș

Gigi Becali a oferit noi declarații despre posibilul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că în continuare sunt șanse ca atacantul să se alăture echipei sale, în această vară.
Gigi Becali a vorbit despre mutările pregătite la echipa sa după victoria fără emoții cu FC Argeș, scor 2-0, din prima etapă de Liga 1. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.
Gigi Becali, un nou anunț despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit că îl așteaptă pe Denis Drăguș la FCSB. Acesta a subliniat că nu se mai grăbește în privința realizării transferurilor, mărturisind că sunt șanse să mai aducă un mijlocaș.
„Îl așteptăm pe Drăguș, s-ar putea să mai luăm un mijlocaș. Până în septembrie avem timp. Nu mai iau așa jucători, plătesc, cât costă, costă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – FC Argeș 2-0.
Denis Drăguș s-a întors la echipa cu care mai are contract până în 2027, Trabzonspor, după împrumuturile la Eyupspor și Gaziantep, din sezonul trecut. Atacantul român a plecat în cantonament alături de turci, având însă șanse mari să plece, după cum au anunțat turcii în repetate rânduri.
FCSB a realizat trei transferuri, în această perioadă de mercato. Fundașul Ronny Labonne și mijlocașul Eddy Gnahore au fost deja prezentați oficial, urmând ca totul să devină oficial și în privința lui Aymen Boutoutaou. Extrema de 25 de ani și-a făcut apariția în Ghencea, la duelul cu FC Argeș, Gigi Becali dezvăluind că le-a plătit celor de la Sochaux peste un milion de euro în schimbul său.
FCSB se pregătește acum de primul meci în cupele europene, din acest sezon. Roș-albaștrii se vor duela joi cu Auda, în manșa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League.
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