„Îl așteptăm”. Gigi Becali, un nou anunț despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB, după victoria cu FC Argeș

Gigi Becali a oferit noi declarații despre posibilul transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că în continuare sunt șanse ca atacantul să se alăture echipei sale, în această vară.

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Gigi Becali a vorbit despre mutările pregătite la echipa sa după victoria fără emoții cu FC Argeș, scor 2-0, din prima etapă de Liga 1. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.

Gigi Becali, un nou anunț despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că îl așteaptă pe Denis Drăguș la FCSB. Acesta a subliniat că nu se mai grăbește în privința realizării transferurilor, mărturisind că sunt șanse să mai aducă un mijlocaș.

„Îl așteptăm pe Drăguș, s-ar putea să mai luăm un mijlocaș. Până în septembrie avem timp. Nu mai iau așa jucători, plătesc, cât costă, costă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – FC Argeș 2-0.

Denis Drăguș s-a întors la echipa cu care mai are contract până în 2027, Trabzonspor, după împrumuturile la Eyupspor și Gaziantep, din sezonul trecut. Atacantul român a plecat în cantonament alături de turci, având însă șanse mari să plece, după cum au anunțat turcii în repetate rânduri.