CFR Cluj, modalitate inedită de a obține bani pentru charterul de Conference League! Ardelenii, apel către fani

Oficialii de la CFR Cluj au gândit o modalitate inedită pentru a obține bani! Aflat în mari dificultăți financiare, clubul din Gruia dorește susținerea fanilor, pentru a acoperi costul zborului charter, pentru deplasarea din Conference League.
CFR Cluj se va duela cu Alashkert, formație din Armenia, în turul 2 al preliminariilor Conference League. Manșa tur a „dublei” este programată pe 23 iulie, în timp ce returul din Gruia se va juca pe 30 iulie.
Cum speră oficialii de la CFR Cluj să obțină bani pentru charterul de Conference League
Având în vedere uriașele probleme financiare cu care se confruntă clubul, oficialii lui CFR au ales să le ofere posibilitatea fanilor de a călători alături de echipă, pentru meciul din Armenia, în schimbul sumei de 1000 de euro. În această sumă sunt incluse zborurile dus-întors, dar și biletul la prima manșă a „dublei” cu Alashkert.
„Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!
Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.
Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături. Doritorii sunt rugați să trimită un email la office@cfr1907.ro, menționând și un număr de telefon pentru a putea fi contactați”, au transmis oficialii de la CFR Cluj.
Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă! Mesaj direct pentru conducerea CFR-ului: „Avem un sifon aici!”
Mario Camora a făcut scandal la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul. Căpitanul de la CFR Cluj nu s-a ferit de cuvinte și a venit cu un mesaj direct pentru conducere.
CFR Cluj are probleme uriașe înainte de debutul în noul sezon. Ardelenii nu au reușit să achite o datorie de 1,4 milioane de euro și riscă excluderea din cupele europene. De asemenea, echipa din Gruia e în pericol să nu își poată legitima jucătorii transferați în această vară, sau să intre în insolvență.
Având în vedere situația delicată în care se află clubul, conducerea a decis să organizeze o ședință, la care au participat președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.
Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au aflat rapid ce s-a discutat în cadrul acestei ședințe, iar, la auzul veștii, Mario Camora a răbufnit:
„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r. jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un ’sifon’ aici înauntru. Din partea mea totul rămâne între mine, președinte (n.r. Iuliu Mureșan) și Ciprian Deac.
Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți. Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a spus Mario Camora.
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