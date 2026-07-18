CFR Cluj, modalitate inedită de a obține bani pentru charterul de Conference League! Ardelenii, apel către fani

Oficialii de la CFR Cluj au gândit o modalitate inedită pentru a obține bani! Aflat în mari dificultăți financiare, clubul din Gruia dorește susținerea fanilor, pentru a acoperi costul zborului charter, pentru deplasarea din Conference League.

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CFR Cluj se va duela cu Alashkert, formație din Armenia, în turul 2 al preliminariilor Conference League. Manșa tur a „dublei” este programată pe 23 iulie, în timp ce returul din Gruia se va juca pe 30 iulie.

Cum speră oficialii de la CFR Cluj să obțină bani pentru charterul de Conference League

Având în vedere uriașele probleme financiare cu care se confruntă clubul, oficialii lui CFR au ales să le ofere posibilitatea fanilor de a călători alături de echipă, pentru meciul din Armenia, în schimbul sumei de 1000 de euro. În această sumă sunt incluse zborurile dus-întors, dar și biletul la prima manșă a „dublei” cu Alashkert.

„Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.