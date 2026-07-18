Prima reacţie a celui mai nou transfer făcut de Gigi Becali la FCSB. Cele patru cuvinte rostite în limba română

Aymen Boutoutaou, al treilea transfer al verii făcut de FCSB, a transmis un mesaj pentru suporterii roș-albaștrilor la scurt timp după ce a fost prezentat oficial de clubul bucureștean. Algerianul născut în Franța i-a chemat pe stadion pe fani la partida cu Auda din preliminariile Conference League și a vorbit atât în limba engleză, cât și în română.

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FCSB a reușit să oficializeze sâmbătă transferul cu numărul 3 din această perioadă de mercato, după ce i-a mai adus pe Ronny Labonne și pe Eddy Gnahore. Aymen Boutoutaou, fosta extremă dreaptă a celor de la Sochaux (Ligue 2) a fost adus la formația din România în schimbul sumei de 1,35 milioane de euro, potrivit declarațiilor patronului Gigi Becali.

Boutoutaou, mesaj pentru fanii FCSB-ului

Prezent inclusiv la meciul de debut din noul sezon al FCSB-ului, 2-0 contra lui FC Argeș, Boutoutaou a transmis din Ghencea un mesaj pentru suporteri:

„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte mare. Suntem împreună. Vă aștept la meci„, a spus algerianul de origine franceză pe contul oficial de Instagram al FCSB-ului.

Boutoutaou a continuat și le-a transmis un mesaj și în limba română: „Vă aștept la meci„.