Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1

Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 22:08

Comentarii
Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1

Jucătorii de la Rapid /SPORT PICTURES

Rapid București a pus pe liber mai mulți jucători în această iarnă, dar conducerea a și promis achiziții, pentru ca echipa lui Costel Gâlcă să se lupte la trofee în această a doua parte a sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petrolul Ploiești se află în negocieri avansate cu formația giuleșteană pentru împrumutul a doi jucători: Cristian Ignat și puștiul Rareș Pop.

Cristian Ignat și Rareș Pop, la un pas de Petrolul

Fără meci jucat în acest sezon pentru Rapid, după intervenția chirurgicală suferită în vară la umăr, Cristian Ignat este unul dintre cei doi jucători care ar putea ajunge la Petrolul sub formă de împrumut.

Potrivit jurnalistului Emilian Roșu, Ignat și Rareș Pop sunt vizați de prahoveni pentru un împrumut până la finalul acestui sezon. Rămâne de văzut care va fi decizia clubului giuleștean. Rareș Pop ar putea îndeplini și condiția de under 21.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, între două anotimpuri. Au fost diferenţe de temperatură de 18 grade de la nord la sud
Observator
România, între două anotimpuri. Au fost diferenţe de temperatură de 18 grade de la nord la sud
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
Fanatik.ro
Ca-n filme! Cum a deturnat Giovanni Becali avionul către Rusia la transferul lui Pancu și Florentin Petre: „Puteau să tragă cu racheta”
23:02
Rapid pregătește o lovitură de proporții în această iarnă! Cine este fotbalistul dorit de Costel Gâlcă
22:35
Mihai Stoica, ultimatum pentru Octavian Popescu: „E pe cont propriu”
21:57
VIDEOIanis Stoica a jucat 15 minute în meciul fabulos Estrela Amadora – Braga 3-3. Pavlidis, hat-trick în Benfica – Estoril 3-1
21:41
Decizia luată de Mircea Lucescu la început de 2026. Unde va merge selecționerul României
21:36
Arsenal, succes după un meci nebun cu Bournemouth! „Tunarii” s-au distanțat de Manchester City
21:21
Dani Coman, anunț despre transferul lui Caio Ferreira: „Suntem pregătiți să ne despărțim”
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”