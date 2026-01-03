Doi jucători de la Rapid, în negocieri avansate cu o rivală din Liga 1 - Antena Sport

Rapid București a pus pe liber mai mulți jucători în această iarnă, dar conducerea a și promis achiziții, pentru ca echipa lui Costel Gâlcă să se lupte la trofee în această a doua parte a sezonului.

Petrolul Ploiești se află în negocieri avansate cu formația giuleșteană pentru împrumutul a doi jucători: Cristian Ignat și puștiul Rareș Pop.

Cristian Ignat și Rareș Pop, la un pas de Petrolul

Fără meci jucat în acest sezon pentru Rapid, după intervenția chirurgicală suferită în vară la umăr, Cristian Ignat este unul dintre cei doi jucători care ar putea ajunge la Petrolul sub formă de împrumut.

Potrivit jurnalistului Emilian Roșu, Ignat și Rareș Pop sunt vizați de prahoveni pentru un împrumut până la finalul acestui sezon. Rămâne de văzut care va fi decizia clubului giuleștean. Rareș Pop ar putea îndeplini și condiția de under 21.