Marius Șumudică a făcut calculele! De ce are nevoie Al-Okhdood pentru a se salva de la retrogradare - Antena Sport

După o serie de nouă partide consecutive fără succes în Arabia Saudită, Marius Șumudică a rupt blestemul la meciul contra celor de la Al Najma, formație clasată pe ultima poziție în Saudi Pro League.

Echipa pregătită de fostul tehnician al Rapidului a bifat a treia victorie din această stagiune și este la trei puncte de primul loc deasupra liniei roșii.

Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii

Marius Șumudică are parte de o gură de aer în Arabia Saudită, după ce echipa sa a reușit să pună punct seriei catastrofale din ultimele nouă etape. Al-Okhdodd s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Al Najma și visează cu ochii deschiși la salvare.

Imediat după meci, tehnicianul român a făcut calculele și a spus de ce mai are nevoie pentru a-și îndeplini obiectivul, dar le-a mulțumit și jucătorilor pentru cadoul pe care i l-au făcut, el urmând să împlinească 55 de ani pe 4 martie.

„Am meritat victoria și cele 3 puncte. Am jucat mai bine și am fost determinați să obținem victoria. Orice succes contează, în primul rând pentru jucători. Sunt fericit să fiu aici, în Arabia Saudită, și felicit Federația și Ministerul pentru încrederea pe care o au în arbitrii saudiți, care își demonstrează competența în meciuri și merită aceste oportunități.